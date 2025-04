ARYZTA AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

ARYZTA veröffentlicht die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2025



09.04.2025 / 07:00 CET/CEST





PDF Downloadlink

About ARYZTA ARYZTA AG (‘ARYZTA’) ist ein weltweit tätiges Lebensmittelunternehmen mit einer führenden Position im Bereich Convenience-Backwaren. ARYZTA hat seinen Sitz in Schlieren, Schweiz, und ist in Europa, Asien, Australien und Neuseeland tätig. ARYZTA ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: ARYN).

Ende der Medienmitteilungen



2113556 09.04.2025 CET/CEST