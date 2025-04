Dax schwächer erwartet - Zölle und Fed-Protokolle im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten starten.

Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex 2,5 Prozent höher bei 20.280,26 Punkten geschlossen. Für gute Stimmung an den Börsen in Europa sorgte die Hoffnung auf Verhandlungen über die neuen US-Zölle. Die Wall Street konnte ihren Erholungskurs dagegen nicht halten, nachdem ein Vertreter des US-Präsidialamts das Inkrafttreten zusätzlicher Zölle gegen China bestätigt hatte.

Am Mittwoch treten im weltweiten Handelskrieg die neuen US-Sonderzölle gegen eine ganze Reihe von Ländern in Kraft. Für Waren aus der EU betragen sie 20 Prozent. Die Europäische Union hat bislang noch keine Gegenmaßnahmen angekündigt. Auf Warenimporte anderer wichtiger US-Handelspartner werden zum Teil noch höhere Sätze fällig. US-Präsident Donald Trump kündigte außerdem "große Zölle" auf Pharmaimporte an. Die EU will über eine Liste mit US-Produkten abstimmen, auf die Gegenzölle erhoben werden sollen.

Ebenfalls zur Wochenmitte legt die US-Notenbank Fed die Protokolle ihrer jüngsten Zinssitzung vom März vor, die Investoren auf Hinweise auf den weiteren Kurs abklopfen dürften.

Bei den Unternehmen blicken Anleger unter anderem auf die Hauptversammlung der Deutschen Telekom und die Absatzzahlen von Volkswagen für das erste Quartal.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 20.280,26

EuroStoxx50 4.773,65

EuroStoxx50-Future 4.703,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 37.645,59 -0,8%

Nasdaq

S&P 500 4.982,77 -1,6%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei 31.436,98 -4,8%

Shanghai 3.152,96 +0,2%

Hang Seng 19.775,91 -1,7%

(Bericht von Zuzanna Szymanska, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)