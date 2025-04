GNW-News: VertiGIS Integrator optimiert Abfallwirtschaft bei IVAGO in Gent

^GIS-SAP-Synchronisation verbessert Betriebsabläufe und minimiert Datenredundanz

Bonn, 9. April 2025 - VertiGIS, ein weltweit führender Anbieter von räumlichen Lösungen für das Asset Management, hat den VertiGIS Integrator bei der Interkommunalen Organisation für Abfallwirtschaft (IVAGO) im belgischen Gent eingeführt. Ziel ist die nahtlose Integration von GIS-Daten in das ERP-System von SAP. Der VertiGIS Integrator automatisiert Arbeitsabläufe bei IVAGO durch die Synchronisation von Daten zwischen Esri ArcGIS Pro und SAP. Dadurch steigert er die Effizienz des Bereichs Routenmanagement, ermöglicht fundiertere Entscheidungen und optimiert die Abfallentsorgung sowie die Routenplanung für die rund 190 Sammelfahrzeuge und Kehrmaschinen des Unternehmens. Mit mehr als 400 Mitarbeitenden und sechs Recyclinghöfen ist IVAGO für die selektive Hausmüllsammlung von fast 300.000 Einwohnerinnen und Einwohnern zuständig. Zudem betreut das Unternehmen etwa 2.400 öffentliche Abfallbehälter im Stadtgebiet von Gent und der Gemeinde Destelbergen. Der Mehrwert des VertiGIS Integrator Im Bereich Routenmanagement nutzt IVAGO GIS-Daten zur präzisen Kartierung des Einsatzgebiets sowie zur Verwaltung bestehender öffentlicher Abfallbehälter. Beim Hinzufügen neuer Behälter werden Standortinformationen inklusive einer eindeutigen ID direkt in ArcGIS Pro erfasst. Diese Daten werden automatisch in SAP übernommen. In SAP können dann weitere Informationen ergänzt und der neue Standort in bestehende Leerungs- und Reinigungspläne integriert werden. Änderungen in einem der beiden Systeme, beispielsweise bei großflächigen Routenanpassungen, werden mit VertiGIS Integrator zuverlässig in beiden Systemen synchronisiert. So arbeitet IVAGO stets mit einer einheitlichen, verlässlichen Datenbasis bei der Abfallbewirtschaftung im Raum Gent. Jolien Baetslé, GIS-Expertin und Routing Managerin bei IVAGO, unterstreicht den Nutzen: ?Früher mussten Daten sowohl im GIS-System als auch in SAP eingetragen werden. Heute können wir den Verwaltungsaufwand um 50 % reduzieren, da die Daten nur noch einmal erfasst werden müssen." Für die Zukunft plant IVAGO, den VertiGIS Integrator auch zur Verwaltung weiterer Assets wie Altglascontainer und unterirdischer Sammelstellen innerhalb von SAP einzusetzen. Weitere Informationen zum VertiGIS Integrator finden Sie hier (https://www.vertigis.com/networks/integrator/). Über VertiGIS VertiGIS ist ein führender Anbieter von Lösungen für das Asset Management und geografischen Informationssysteme (GIS) und Softwareentwickler. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung von Softwarelösungen und Dienstleistungen, die es Fachleuten in den Marktsegmenten Versorgungsunternehmen, Behörden, Telekommunikation und Infrastruktur ermöglichen, ihre Geschäftsprozesse mit räumlichen Asset-Management-Lösungen zu verbinden. Das Produktportfolio von VertiGIS, das von mehr als 5.000 Kunden und Millionen von Endanwendern weltweit genutzt wird, ist darauf ausgerichtet, die Fähigkeiten führender GIS-Software, insbesondere ArcGIS® von Esri, zu erweitern. Erfahren Sie mehr unter?www.vertigis.com (http://www.vertigis.com/)/de Kontakt: Jim Pople C8 Consulting für VertiGIS vertigis@c8consulting.co.uk (mailto:vertigis@c8consulting.co.uk) °