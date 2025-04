Hegseth: USA wollen Panamakanal von chinesischem Einfluss befreien

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Panama-Stadt (Reuters) - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth zufolge wollen die Vereinigten Staaten sich den Panamakanal zurückholen und von chinesischem Einfluss befreien.

"China hat diesen Kanal nicht gebaut. China betreibt diesen Kanal nicht, und China wird diesen Kanal nicht zu einer Waffe machen. Gemeinsam mit Panama an der Spitze werden wir den Kanal sicher und für alle Nationen verfügbar halten", sagte er am Dienstag (Ortszeit) bei einem Besuch in Panama-Stadt. Nach Gesprächen mit der Regierung Panamas versprach er zudem, die Sicherheitszusammenarbeit mit den panamaischen Sicherheitskräften zu vertiefen. Hegseth erklärte, die USA würden China nicht erlauben, den Kanal als "Waffe" einzusetzen, indem man die Handelsbeziehungen chinesischer Firmen für Spionage nutze.

Mehr als 40 Prozent des US-amerikanischen Containerverkehrs im Wert von rund 270 Milliarden Dollar pro Jahr werden durch den Panamakanal abgewickelt, was mehr als zwei Drittel der Schiffe ausmacht, die täglich die zweitgrößte interozeanische Wasserstraße der Welt passieren. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor fälschlicherweise behauptet, China betreibe den Kanal, was Hegseth bei seinem Besuch als unwahr bezeichnete.

