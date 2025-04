Litauen: Keine Zweifel an Chinas Rolle in Russlands Krieg

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauens Verteidigungsministerin Dovile Sakaliene ist wenig überrascht über die von der Ukraine bekanntgegebene Gefangennahme von zwei chinesischen Soldaten, die an der Seite der russischen Armee gekämpft haben sollen. "Chinas sehr aktive Beteiligung an der Unterstützung Russlands - sowohl finanziell, politisch als auch auf andere Weise - sollte keine Zweifel aufkommen lassen an Chinas Rolle, seinen Zielen und der Effektivität dieses Teams der Achse des Bösen", sagte Sakaliene in Vilnius. Sollten sich die ukrainischen Angaben bestätigen, wäre dies ein weiteres "illustratives Beispiel" für die Zusammenarbeit zwischen dem Kreml und Peking.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor auf Telegram erklärt, dass die Ukraine zwei in der russischen Armee kämpfende chinesische Staatsbürger gefangen genommen habe. Dazu veröffentlichte er auch ein Video mit Bildern eines der Gefangenen. Die Gefangennahme soll im ostukrainischen Gebiet Donezk erfolgt sein. China hat die Angaben zurückgewiesen. Die Volksrepublik gibt sich in dem Krieg offiziell neutral./awe/DP/men