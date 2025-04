Merz an Trump: Deutschland ist wieder auf Kurs

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Inmitten des Zoll-Streits mit den USA hat der künftige Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Stärke demonstriert.

"Die Kernbotschaft an Donald Trump lautet: Deutschland ist wieder auf Kurs", sagte Merz bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages von Union und SPD am Mittwoch in Berlin. "Deutschland wird seinen Verteidigungsverpflichtungen nachkommen und ist bereit, seine Wettbewerbsfähigkeit zu stärken." Das gelte nicht nur für Deutschland, sondern auch für Europa.

Merz räumte ein, in welche Richtung sich die internationale Lage entwickeln werde, wisse man im Augenblick angesichts der Turbulenzen noch nicht. "Aber deswegen ist unsere Botschaft am heutigen Tag umso klarer: Wir wollen und wir werden den Wandel in der Welt für Deutschland mitgestalten."

Die EU und China hatten am Mittwoch wiederum mit Zöllen und anderen Gegenmaßnahmen auf die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle reagiert, sodass die Lage in dem Handelsstreit weiter eskalierte. Die Finanzmärkte blieben auf Talfahrt. Es traf auch besonders US-Staatsanleihen, die sonst in Marktturbulenzen für Anleger als sichere Häfen gelten.

