Ölpreise wegen Zollkonflikt deutlich gefallen - Brent zeitweise unter 60 Dollar

LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch erneut unter Druck geraten. Der von den USA ausgehende Handelskonflikt verschärft sich weiter.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni sackte zuletzt um 6,5 Prozent beziehungsweise 2,35 US-Dollar auf 60,48 Dollar ab. Zuvor war der Brent-Preis erstmals seit Anfang 2021 unter die Marke von 60 Dollar gerutscht. Der Preis für die US-Sorte WTI fiel um 2,32 Dollar auf 57,25 Dollar.

Seit der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump am vergangenen Mittwoch, die Welt mit Zöllen zu überziehen, ist der Brent-Preis um rund 15 Dollar gefallen. Diese Zölle sind in der Nacht zum Mittwoch in Kraft getreten. Der Konflikt zwischen den USA und China schaukelt sich weiter hoch.

Als Antwort auf weitere US-Zölle in Höhe von 50 Prozent hat Peking Gegenzölle im gleichen Umfang verkündet. Die zunächst auf 34 Prozent angelegten Sonderzölle auf alle US-Einfuhren sollen nun 84 Prozent betragen und am Donnerstag in Kraft treten. Auch die EU hat Gegenzölle beschlossen, wenn auch in einem deutlich moderaterem Umfang. Experten befürchten, dass der globale Handelskonflikt das Weltwirtschaftswachstum belasten und so auch die Nachfrage nach Rohöl dämpft.

Zudem sind in den USA in der vergangenen Woche die Rohöllagerbestände gestiegen. Das Plus lag allerdings im Rahmen der Erwartungen./jsl/he