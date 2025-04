OTS: BookBeat GmbH / Hörbuch-Streaming: BookBeat-Gruppe meldet 16 Prozent ...

Hörbuch-Streaming: BookBeat-Gruppe meldet 16 Prozent Wachstum und Rekordzahl an neuen Nutzern (FOTO) Berlin (ots) - Hörbuch hören wird für immer mehr Menschen zum festen Bestandteil des Alltags. Die BookBeat-Gruppe verzeichnet im ersten Quartal 2025 ein Umsatzplus von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Wachstum des Hörbuch-Streaming-Services wird dabei sowohl vom starken Anstieg der zahlenden Kund*innen als auch der Neukund*innen getrieben. "Wir konnten nicht nur den Umsatz und die Anzahl der zahlenden Kund*innen steigern, sondern gleichzeitig auch eine Rekordzahl an Neukund*innen begrüßen. Das zeigt uns, dass unser Service so relevant ist wie nie zuvor. Das erfolgreiche erste Quartal bestätigt, dass wir uns auf die richtigen Dinge fokussieren. Unser Ziel bleibt ein starkes Wachstum sowohl für uns als auch für den internationalen Hörbuchmarkt", sagt Niclas Sandin, CEO der BookBeat-Gruppe. Für 2025 plant BookBeat ein zweistelliges Wachstum in allen Kernmärkten und einen Umsatz von mehr als 1,6 Mrd. SEK (ca. 148 Mio. EUR). Darüber hinaus soll die Rentabilität weiter gesteigert werden, nachdem das Unternehmen für das Gesamtjahr 2024 erstmals ein positives Ergebnis gemeldet hatte. Kernmärkte von BookBeat sind neben den größten Märkten Schweden, Finnland, Deutschland und Polen auch Norwegen, Dänemark, die Niederlande, das Vereinigte Königreich, Österreich sowie die Schweiz. Polen wuchs im ersten Quartal am schnellsten und stellte im Januar einen neuen BookBeat-Rekord an Neukunden auf. "Um unser Ziel für 2025 zu erreichen, fokussieren wir uns vollständig auf Bereiche, in denen wir führend sein können. Für BookBeat bedeutet das, den besten Service zum Hören von Hörbüchern zu entwickeln - und nichts anderes. Außerdem möchten wir Bücher und Autor*innen noch besser über alle Kanäle bewerben und so unser eigenes Wachstum und das des Marktes insgesamt vorantreiben. Mit unserer inzwischen erreichten Größe und Profitabilität können wir in diesem Jahr unsere bisher größten Investitionen in Marketing und Produktentwicklung tätigen", so Sandin weiter. Entsprechend dem finanziellen Wachstum ist auch die Zahl der von Kund*innen auf BookBeat gehörten und gelesenen Stunden im ersten Quartal 2025 um 15 Prozent gestiegen. Erfolgreichster Titel nach gehörten Stunden auf dem deutschen Markt war im ersten Quartal das Fantasy-Epos Onyx Storm von Rebecca Yarros, im Sachbuchbereich waren es Angela Merkels politische Memoiren Freiheit . Für weitere Informationen kontaktieren Sie gerne: Kathrin Rüstig, Geschäftsführerin BookBeat GmbH, mailto:kathrin.ruestig@bookbeat.com Pressekontakt: Kathrin Rüstig Geschäftsführerin BookBeat GmbH mailto:kathrin.ruestig@bookbeat.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/133196/6009200 OTS: BookBeat GmbH