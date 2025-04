OTS: DEICHMANN SE / DEICHMANN auch im Jubiläumsjahr 2024 erfolgreich: Essener ...

DEICHMANN auch im Jubiläumsjahr 2024 erfolgreich: Essener Familienunternehmen stellt mit Rekord-Investitionen 2025 Weichen für die Zukunft (FOTO) Essen (ots) - DEICHMANN hat das Jahr 2024 mit einem Rekordumsatz von rund 8,7 Milliarden Euro erfolgreich abgeschlossen. Trotz eines schwierigen Marktumfeldes hat sich Europas größter Schuheinzelhändler weiterhin gut entwickelt und blickt nach Abschluss seines Jubiläumsjahres anlässlich des 111. Unternehmensgeburtstags optimistisch in die Zukunft. 2025 fließen Investitionen in Rekordhöhe in die weitere Modernisierung des starken Filialnetzes, den IT-Bereich und die Logistik sowie in einen hochmodernen Firmencampus am Hauptsitz des Traditionsunternehmens in Essen. "Unser Firmenjubiläum im vergangenen Jahr markiert für uns über ein Jahrhundert kontinuierlicher Weiterentwicklung und Erfolg. Dies stimmt uns trotz aller schwierigen Rahmenbedingungen weiter optimistisch für die Zukunft", betont Heinrich Deichmann, Vorsitzender des Verwaltungsrates der DEICHMANN SE. "Unser Leistungsversprechen lautet: Wir bieten aktuelle Schuhmode und Markenqualität in modernen Geschäften und Onlineshops mit freundlicher Bedienung zum bestmöglichen Preis für die ganze Familie. Das macht uns als DEICHMANN aus. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal und der Grund für unseren Erfolg - gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten und in allen Ländern, in denen wir tätig sind. Bei allem, was wir tun, soll dieses Versprechen im Fokus stehen." Die DEICHMANN-Gruppe verzeichnete im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 weltweit einen Bruttoumsatz von rund 8,7 Milliarden Euro (netto 7,5 Milliarden Euro, 2023: brutto 8,5 Milliarden Euro). Das währungsbereinigte Umsatzplus liegt damit bei 2,3 Prozent. Aufgrund der guten Abverkäufe höherpreisiger Markenschuhe ist der Durchschnittspreis der verkauften Modelle gestiegen. Weltweit wurden wieder über 180 Millionen Paar Schuhe in den Filialen und über die Onlineshops verkauft. Mittlerweile in über 30 Ländern aktiv, erwirtschaftete die Unternehmensgruppe 2024 rund 68 Prozent ihres Umsatzes im Ausland. Zum 31. Dezember 2024 betrieb die DEICHMANN SE mit etwa 4.700 Filialen ungefähr so viele Stores wie im Vorjahr und zudem rund 40 Onlineshops. Circa 49.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren Ende des Jahres weltweit für die DEICHMANN SE tätig (2023: rund 49.000). DEICHMANN-Konzept punktet auch in schwierigen Zeiten Das Marktumfeld war auch für Europas Nummer Eins im Schuhhandel im vergangenen Jahr sehr herausfordernd. Der private Konsum ist in vielen Märkten zurückgegangen. Die Menschen sind, auch wegen geopolitischer Krisen, verunsichert und haben wegen weiter ansteigender Lebenshaltungskosten weniger Geld zur Verfügung. Obwohl das Jahr für den Modeeinzelhandel schwierig war, konnte das Unternehmen mit dem DEICHMANN-Konzept mit Schuhen zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis erneut punkten. In Europa verzeichnete das DEICHMANN-Konzept ein Umsatzplus von über 5 Prozent. Heinrich Deichmann: "Entscheidend ist für uns, dass wir ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis mit attraktiver Mode und starken Marken anbieten. Wir wollen, dass sich jeder Mensch gute Schuhe leisten kann - das ist seit Generationen das Versprechen unseres Familienunternehmens." Neben der großen Auswahl an schon lange bei DEICHMANN etablierten Sportmarken wie Adidas, Nike, Puma oder Fila gibt es weitere Top-Brands wie zum Beispiel New Balance im umfangreichen Angebot. Außerdem hat das Essener Unternehmen die Schuhmarkenrechte von Esprit sowie die Lizenzen von Kappa und s.Oliver erworben. Zusätzliche namhafte Marken wie Rieker, Buffalo oder Bugatti wurden in das umfangreiche Portfolio aufgenommen. Sie erweitern das vielfältige Angebot ebenso wie beliebte Brands wie Crocs, Skechers, Tom Tailor, Bench oder Dockers. DEICHMANN in Deutschland In Deutschland waren die Konsumenten 2024 im Vergleich mit anderen europäischen Ländern ebenfalls zurückhaltend. Auch die Schuhbranche tat sich schwer. So gab der BTE Handelsverband Textil Schuhe Lederwaren kürzlich bekannt, dass die Umsätze mit Schuhen in Deutschland laut seiner Hochrechnung im letzten Jahr um 0,8 Prozent bzw. 90 Millionen Euro auf 11,62 Milliarden Euro (brutto) gesunken sind.[1] In diesem schwierigen Branchenumfeld konnte sich DEICHMANN gut behaupten. Der Gruppenumsatz in Deutschland lag mit 2,7 Milliarden Euro brutto (netto 2,3 Milliarden Euro) in Höhe des Vorjahres. Das Unternehmen wuchs bei der wichtigen Kennzahl der flächenbereinigten Entwicklung - also auf Basis der gleichen Filialzahl wie im Vorjahr - in Deutschland 2024 um 1,5 Prozent. Deutschlandweit verkaufte die Gruppe stationär und online rund 67 Millionen Paar Schuhe. Auch hier zeigte sich die Tendenz der Kunden, zu höherpreisigen Produkten zu greifen. Das Unternehmen beschäftigte zum Ende des Jahres in Deutschland rund 16.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betrieb rund 1.300 Filialen. Mit Beendigung des Konzepts MyShoes hat das Unternehmen 2024 eine Veränderung innerhalb der Gruppe abgeschlossen, die bereits 2023 angekündigt und begonnen worden war. Im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Profilschärfung war das MyShoes-Konzept in Deutschland und Österreich vom Markt genommen worden. Seit November 2024 sind dort alle Filialen und der Onlineshop geschlossen. Wichtige Meilensteine bei SNIPES Der zur DEICHMANN-Unternehmensgruppe gehörige Sneaker- und Streetwear-Retailer verzeichnete in Europa ein Umsatzplus von 5 Prozent und in der gesamten SNIPES-Gruppe um 4 Prozent. So konnte das Kölner Unternehmen im vergangenen Jahr über 1,8 Milliarden Euro zum Gruppenumsatz beitragen. Für Europa wurde Dennis Schröder ab Januar 2024 zum neuen CEO ernannt. Im Rahmen einer besonderen Kollaboration tritt SNIPES seit dem vergangenen Jahr als "Official Culture & Community Partner" des französischen Topclubs Paris Saint-Germain auf, wobei das Logo des Unternehmens für drei Jahre bei allen Spielen der ersten Liga auf der Rückseite aller Trikots der Fußball-Herrenmannschaft zu sehen ist. Ziel der Partnerschaft ist es, über das traditionelle Sponsoring hinauszugehen und die kulturellen Wurzeln von SNIPES tief in die Aktivitäten und Community-Initiativen des Clubs einzubetten. Aktuell betreibt SNIPES rund 800 Stores in Europa und den USA, davon rund 350 in den Vereinigten Staaten und 150 in Deutschland. Weitere Stores befinden sich in Italien, Spanien, den Niederlanden, Belgien, Österreich, Polen, Frankreich, Portugal, der Schweiz und Kroatien. Positive Gesamtentwicklung in der Unternehmensgruppe Preis-Leistung, Markenvielfalt und Modekompetenz waren für DEICHMANN im Jahr 2024 erneut Top-Themen, die das Unternehmen auf verschiedenen Ebenen weiter ausgebaut hat. Heinrich Deichmann ist mit der Gesamtentwicklung der Unternehmensgruppe im vergangenen Jahr zufrieden: "Wir haben 2024 wesentliche Ziele erreicht und bedeutsame Fortschritte gemacht. So konnten wir etwa unser Markenportfolio erfolgreich weiterentwickeln und haben beispielsweise die Schuhmarkenrechte von Esprit für Europa und die USA erworben. Zudem ergänzen attraktive Marken wie Kappa, Bugatti, s.Oliver, Rieker, Crocs oder Buffalo unser vielfältiges Angebot." Heinrich Deichmann bewertet den Unternehmensgewinn weiterhin als zufriedenstellend. "Wir können auch in Zukunft unser Wachstum ohne externe Investoren gewährleisten und bleiben somit unternehmerisch unabhängig", erklärt Deichmann. Er betont: "Die vergangenen Jahre haben einmal mehr bestätigt, dass unser Ansatz, als Familienunternehmen gezielt und schrittweise zu wachsen, nach wie vor der richtige Weg ist." Für Heinrich Deichmann spielen die Beschäftigten beim Unternehmenserfolg eine entscheidende Rolle. "Unsere Teams in den Filialen, in der Logistik und in der Verwaltung haben in unserem Jubiläumsjahr wieder großartige Arbeit geleistet. Deshalb ist unser Erfolg auch wieder ganz stark ihr Erfolg, und ich danke ihnen von Herzen." Schwächelnder Modeeinzelhandel in den USA Der US-amerikanische Modeeinzelhandel hat sich - gerade im mittleren Preissegment - im vergangenen Jahr schwergetan. Dies hat auch Rack Room Shoes, das dortige Familienkonzept der DEICHMANN-Gruppe, gespürt. Auch SNIPES war von der allgemeinen Entwicklung betroffen, konnte aber seinen Umsatz in den USA um 3 Prozent steigern. Investitionen in die Zukunft in Rekordhöhe Nach umfangreichen Investitionen im vergangenen Jahr - etwa im Bereich Logistik mit neuen Distributionszentren in der Schweiz und in den USA - plant DEICHMANN für das laufende Jahr mit Investitionen in Höhe von rund 420 Millionen Euro - so hoch wie nie zuvor. Davon entfallen 136 Millionen Euro auf Deutschland. DEICHMANN setzt weiterhin auch auf den stationären Handel. Schwerpunkt ist hierbei die weitere Modernisierung des Filialnetzes. Gruppenweit sind nach derzeitigem Stand wie bereits im Vorjahr rund 450 Neu- und Umbauten von Stores geplant. DEICHMANN setzt dabei weiter auf ein modernes Ladenbaukonzept und Services für ein attraktives Einkaufserlebnis. Das Unternehmen investierte somit 2024 erheblich in die Attraktivität seines Filialnetzes und eröffnete neue Stores in verschiedenen Ländern. Im vergangenen Jahr wurden rund 100 DEICHMANN-Stores in Deutschland in dem modernen Konzept neu- oder wiedereröffnet. Auf dem gleichen Niveau investiert das Unternehmen auch 2025 wieder in Neu- und Umbauten in Deutschland. Dabei spielen auch Services wie Ship-to-Home oder Click & Collect und Innovationen eine wichtige Rolle. In vielen Filialen wurden und werden digitale Fußmessgeräte eingeführt, die eine schnelle und präzise Messung der Schuhgrößen ermöglichen. Dies verbessert das Einkaufserlebnis für die Kundinnen und Kunden erheblich. Besonders praktisch dabei ist der "Mess-Reminder" für Eltern, der daran erinnert, wenn die Füße der Kinder wieder gemessen werden sollten. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann bereits in über 320 DEICH-MANN-Filialen in Deutschland eine digitale Fußmessung durchführen. Zudem werden die Investitionen in die Omnichannel-Aktivitäten weiter vorangetrieben. Ein starker Fokus liegt hierbei auf der Vision der DEICHMANN-Kunden-App, die einfaches eCommerce-Shopping mit einem Kundenbindungs-programm, den oben erwähnten digitalen Fußvermessungen und inspirierenden Mode-Inhalten kombinieren wird. So wurde im Jahr 2024 bereits neben allen Prospekten auch das beliebte Kundenmagazin ShoeFashion digitalisiert und in der App verfügbar gemacht. Konsequent setzt DEICHMANN mit seiner neuen digitalen Omnichannel-Plattform, die bereits in 17 Ländern im Einsatz ist, die Optimierung seines kanalübergreifenden Business fort. Der Rollout der leistungsstarken Digitalplattform wird sukzessiv fortgesetzt. Mit neuem Campus fit für die Zukunft "Die erfreuliche Entwicklung unseres Unternehmens spiegelt sich auch an unserem Campus wider", unterstreicht Heinrich Deichmann. Die DEICHMANN SE hat ihren Stammsitz weiterhin in Essen, ganz in der Nähe der Schuhmacherwerkstatt, die ab 1913 die Keimzelle des Unternehmens war. Hier wurde im vergangenen Jahr der Bau eines neuen Hauptgebäudes und die Modernisierung der Bestandsgebäude vorangetrieben. "Mit dem neuen DEICHMANN-Campus investieren wir in die Zukunft unseres Familienunternehmens und bekennen uns zu unserem traditionellen Heimatstandort", so Heinrich Deichmann. Der moderne Neubau umfasst fünf Geschosse und wird voraussichtlich Ende 2025 fertiggestellt. Prominente Markenbotschafter sorgen für Aufmerksamkeit Zum Dreiklang Preis-Leistung, Markenvielfalt und Modekompetenz gehört auch die Zusammenarbeit mit prominenten Gesichtern. Das waren 2024 zum Beispiel die Kampagnen "Für das Echte" mit Pop-Ikone Sarah Connor, mit Fußballprofi Ridle Baku, der schon als Kind in DEICHMANN-Schuhen kickte - jeweils mit Adidas - oder Jana Ina und Giovanni Zarella unter dem Motto "Made for joy" gemeinsam mit Puma, sowie eine Kooperation mit "Germany's Next Topmodel" über die Lizenzmarke Fila. Über das Jahr hinweg hat das Marketingteam mit inspirierenden, kreativen "State of the Art" Mode- und Brands-Kampagnen, vorwiegend als "Inhouse-Produktion", die Marke DEICHMANN und die Brand ID weiter gestärkt und positioniert. Dazu gehören etwa die Dachmarkenkampagne und die Kampagnen "Retro Looks of Sports", "Back to School" oder "Your Summer, Your Crocs". Heinrich Deichmann: "Mit unseren besonderen Kampagnen und stylischen Events, etwa zum Filmfestival Berlinale, haben wir erneut auf uns als Trendsetter aufmerksam gemacht und auch in den Sozialen Medien für Aufmerksamkeit gesorgt." Mit seinen Social Media-Aktionen geht DEICHMANN weiter neue Wege. Ein prominentes Beispiel aus dem Jahr 2024 ist der erfolgreiche Launch der PAW-Patrol-Sneaker für Erwachsene. Diese limitierte Kollektion entstand aus dem Wunsch der Community und wurde in enger Zusammenarbeit mit Paramount Global entwickelt. Die Sneaker waren in einer limitierten Auflage von 1.000 Exemplaren erhältlich und fanden großen Anklang bei den Kunden. Nach nur 15 Minuten war das Sondermodell ausverkauft. Ein aktuelles Highlight zum Jahresbeginn 2025: Der Live-Battle "Beat the Brand" mit sechs Marken in Köln war der Höhepunkt einer groß angelegten Social-Media-Kampagne, die in den vergangenen Monaten über 200 Millionen Views und mehrere Millionen Interaktionen auf unterschiedlichen Social-Media-Kanälen generiert hat. Neben 300 Zuschauerinnen und Zuschauern vor Ort verfolgten über den gesamten Eventzeitraum auf TikTok, Twitch, Instagram und YouTube über 400.000 Userinnen und User die innovative Live-Game-Show. Mit der Aktion holte DEICHMANN den Brand Beef aus den digitalen Kommentarspalten ins echte Leben. DEICHMANN-Stiftung startet Schwerpunktprojekt in Madagaskar Ein wichtiger Teil der DEICHMANN-DNA ist das soziale Engagement, vor allem über die DEICHMANN-Stiftung. Sie unterstützt seit über 50 Jahren zahlreiche soziale und humanitäre Projekte sowie Initiativen im In- und Ausland, die die gesellschaftliche Teilhabe fördern. Aus den rund 200 im Jahr 2024 unterstützen Projekten herauszuheben ist der Start der Hilfe für die Menschen des Inselstaats Madagaskar. Hierbei werden die dringlichsten Probleme dort angegangen. Hilfsprojekte bieten der Bevölkerung zum Beispiel über großangelegte Brunnenanlagen eine Versorgung mit Trinkwasser für etwa 300.000 Menschen, ein umfassendes Ausbildungsangebot über eigens betriebene Landwirtschaftsschulen und die zielgerichtete medizinische Versorgung mit geländegängigen Fahrzeugen und mobilen Kliniken vor Ort. Madagaskar zählt zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt. Ein weiterer Fokus ist die generelle Unterstützung von armutsgefährdeten Kindern im In- und Ausland. Schlechtere Bildungschancen und Teilhabemöglichkeiten sowie mangelnde soziale Integration führen oft dazu, dass junge Menschen abgehängt werden - ein Teufelskreis, den die DEICHMANN-Stiftung durch gezielte Förderung durchbrechen möchte: beginnend bei der Schwangerschaft über Frühförderung, Hilfe bei Bildungsangeboten, soziale Integration bis hin zur Berufsorientierung in die Arbeitswelt. In Tansania erhalten zum Beispiel Kinder aus finanziell benachteiligten Familien beim KIUMA-Projekt Zugang zur Sekundarschulbildung, insbesondere dort, wo die Eltern die regulären Schulgebühren nicht aufbringen können. Auf Madagaskar werden die ärmsten alleinerziehenden Mütter, die mit ihren Kindern in prekären und schlecht bezahlten Tagelohnarbeiten gefangen sind, auf dem Weg in eine würdevolle und nachhaltige Selbstständigkeit unterstützt und begleitet. In Deutschland erhalten beispielsweise Kinder in sozial herausgeforderten Stadtteilen des Ruhrgebiets an zahlreichen Familientischen und im Rahmen der Nachmittagsbetreuung eine gezielte Förderung mit Blick auf ihre Schulfähigkeit oder Unterstützung bei den Hausaufgaben. Zudem werden Jugendliche in Abschlussklassen handwerklich geschult, um sie bestmöglich auf ihre Betriebspraktika und den Einstieg ins Berufsleben vorzubereiten. Unterstützt wurde die DEICHMANN-Stiftung bei ihrer Arbeit 2024 auch von der sozial engagierten Miss Germany 2023 und Sinnfluencerin Kira Geiss. Purpose-Initiative "DEICHMANN bewegt" wird fortgesetzt Ein weiteres wichtiges Ereignis des vergangenen Jahres - gerade vor dem Hintergrund des Firmenjubiläums - war der Start der Purpose-Initiative "DEICHMANN bewegt". DEICHMANN steht nicht nur für Schuhe. DEICHMANN steht für Veränderung, "sozial", "modern" und "für alle". Heinrich Deichmann: "Diese Initiative steht für unser Engagement, das Leben unserer Kundinnen und Kunden, Mitarbeitenden sowie von Menschen in Not zu verbessern. Sie flankiert unser soziales Engagement mit der DEICHMANN-Stiftung." Mit drei Aktionen wurde der Purpose-Gedanke 2024 intern wie extern mit Leben gefüllt: "Deutschlands fitteste Grundschule", "Herzenswünsche" und "DEICHMANN-Mutmacher". Die Initiative "DEICHMANN bewegt: Deutschlands fitteste Grundschule" wird wegen der großen Resonanz auch im neuen Jahr weitergeführt und ist vor wenigen Wochen gestartet. Diese Kampagne zielt darauf ab, den Bewegungsmangel bei Grundschulkindern zu bekämpfen und sie für mehr körperliche Aktivität zu begeistern. "Mit einem speziell entwickelten Bewegungsprogramm und einem bundesweiten Wettbewerb möchten wir Kinder in ganz Deutschland motivieren und unterstützen", erläutert Heinrich Deichmann. Mehr als 27.000 Schülerinnen und Schüler - zum Teil mit tatkräftiger Unterstützung ihrer Lehrkräfte - haben im vergangenen Jahr über 350.000 Bewegungseinheiten durchgeführt. "Wir sind beeindruckt von diesem großen Engagement der Kinder und Lehrkräfte und hoffen darauf, in diesem Jahr noch mehr Schulen zur Teilnahme zu motivieren", so Heinrich Deichmann. Weiterführende Links: http://www.deichmann-stiftung.de http://www.deichmann-bewegt.de [1] https://www.bte.de/bte-pressemeldung-zur-shoes-pressekonferenz-am-03.02.2025/ Die DEICHMANN SE mit Stammsitz in Essen (Deutschland) wurde 1913 gegründet und befindet sich zu 100 Prozent im Familienbesitz. Die Unternehmensgruppe ist Marktführer im europäischen Schuheinzelhandel und in über 30 Ländern weltweit aktiv. Sie beschäftigt rund 49.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betreibt circa 4.700 Filialen und rund 40 Onlineshops. 