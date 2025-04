Union und SPD wollen Standortkosten der Luftfahrtbranche senken

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Koalition aus Union und SPD will die Luftfahrtbranche mit Steuererleichterungen entlasten und damit die vergleichsweise hohen Standortkosten in Deutschland senken.

"Die luftverkehrsspezifischen Steuern, Gebühren und Abgaben wollen wir reduzieren und die Erhöhung der Luftverkehrsteuer zurücknehmen", hieß es am Mittwoch im Entwurf des Koalitionsvertrags des künftigen Regierungsbündnisses. Zudem soll die in Deutschland früher als in der Europäischen Union geltende Pflicht zum Tanken synthetischen CO2-neutralen Kraftstoffs, die PtL-Quote, sofort abgeschafft werden. Die Regierung wolle außerdem dafür sorgen, dass europäische Fluggesellschaften durch die Pflicht zum Tanken nachhaltigen Flugbenzins (Sustainable Aviation Fuels - SAF) nicht schlechter gestellt werden als außereuropäische Konkurrenten.

"Unser Ziel ist es, die Modernisierung in der Luftfahrtindustrie und des Luftverkehrs in Richtung fairer Wettbewerb und Dekarbonisierung zu gestalten", heißt es im Vertrag. Die Hälfte der nationalen Einnahmen aus dem europäischen Emissionshandel, welche die Airlines beisteuern, soll zur Förderung der Markteinführung von SAF verwendet werden. Auch die Regionalflughäfen werde man mit Blick auf die Flugsicherungskosten weiter unterstützen.

Die Luftfahrt klagt schon lange, dass Deutschland die höchsten Standortkosten im europäischen Vergleich hat. Die europäischen Billigflieger Ryanair und Easyjet, aber auch die Lufthansa-Tochter Eurowings haben deshalb ihr Angebot reduziert.

