Wirtschaftsministerium widerspricht Trumps Kohle-Aussagen

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundeswirtschaftsministerium hat Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu einer angeblichen Rückkehr zur Kohle in Deutschland widersprochen. Deutschland werde bis spätestens 2038 aus der Kohleverstromung aussteigen, sagte eine Ministeriumssprecherin in Berlin. "Neue Kohlekraftwerke werden nicht errichtet. Hingegen wurden 2024 achtzehn Kohlekraftwerke abgeschaltet."

Letztes größeres Kohlekraftwerk 2020 fertiggestellt

US-Präsident Trump will in den USA die Kohle fördern. Über Deutschland behauptete er, dort würden angeblich überall neue Kohlekraftwerke in Betrieb genommen. Laut Bundesnetzagentur wurde das letzte größere Kohlekraftwerk 2020 in Datteln fertiggestellt.

Der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner hatte dazu nur gesagt: "Selbstverständlich bleiben wir in einem freundlichen und offenen Gespräch mit den USA."

Weltgemeinschaft vereinbarte 2023 erstmals Abkehr von Kohle

Kohleverbrennung gilt als die klimaschädlichste Art der Energieerzeugung. Auf der UN-Klimakonferenz in Dubai 2023 hatte sich die Weltgemeinschaft nach jahrzehntelanger Diskussion erstmals auf die Abkehr von Kohle, Öl und Gas geeinigt.

Im Zollstreit hatte Trump die EU aufgefordert, mehr amerikanische Energie zu importieren. Die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums sagte, hierzulande schlössen Unternehmen die Verträge ab und nicht der Staat. Generell ziele die deutsche Energiepolitik darauf, sich eine Vielzahl neuer Bezugsquellen zu erschließen und mit dem Ausbau erneuerbarer Energien immer unabhängiger zu werden von Importen, insbesondere fossiler Energien./hrz/DP/nas