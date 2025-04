APA ots news: Westfield Shopping City Süd mit Nachhaltigkeitszertifikat ausgezeichnet

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Staatssekretärin Elisabeth Zehetner anlässlich der Verleihung des Nachhaltigkeitszertifikats in der Westfield Shopping City Süd zu Gast Wiener Neudorf (APA-ots) - Die Westfield Shopping City Süd macht den nächsten großen Schritt in ihren Nachhaltigkeitsbestrebungen: Österreichs größtes und vielfältigstes Einkaufszentrum wurde mit der "Better-Places- Zertifizierung" ausgezeichnet, dem ersten umfassenden Nachhaltigkeitsstandard für Einkaufszentren, der auch ökologische und soziale Aspekte abdeckt. Die Zertifizierung wurde federführend von Bureau Veritas Solutions - dem weltweit anerkannten Marktführer für Test, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen (TIC) - und dem World Wide Fund for Natur (WWF) Frankreich entwickelt. Unibail- Rodamco-Westfield, Betreiber und Eigentümer der Westfield Shopping City Süd, hat diesen Standard eingeführt, um die Nachhaltigkeitsmaßnahmen und sozialen Initiativen seiner Einkaufszentren zu bewerten. Die Zertifizierung stützt sich auf branchenübliche Bewertungen wie BREEAM In-Use sowie Energiekennzahlen und deckt acht weitere ökologische und soziale Kategorien ab: Wasserverbrauch, Biodiversität, Energie und Klima, Abfallmanagement, Mobilität, Gesundheit, Sicherheit und Komfort, nachhaltiger Konsum sowie lokale Projekte und Initiativen. Um die ambitionierten Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, hat die Westfield Shopping City Süd in den letzten Jahren eine Vielzahl an Projekten erfolgreich umgesetzt und neue Projekte auf den Weg gebracht. Allein im Bereich Photovoltaik wurden mehr als 7,5 Millionen Euro investiert. "Die Westfield Shopping City Süd ist eines der Top-Assets der Gruppe und in vielen Bereichen Innovationsführer. Besonders in Sachen Nachhaltigkeit ist das Center weit über die österreichischen Grenzen hinaus als Branchenvorreiter bekannt. Mit der Zertifizierung wurde nun ein nächster Meilenstein erreicht und die nächsten bedeutenden Nachhaltigkeitsprojekte im Bereich Mobilität sind bereits in Planung", so Paul Douay, Managing Director Asset Management Central Europa bei Unibail-Rodamco-Westfield. "Die Verleihung des Better-Places-Zertifikates ist ein weiterer Meilenstein in der Nachhaltigkeitsstrategie der Westfield Shopping City Süd. Wir freuen uns sehr, einmal mehr eine branchenweite Vorreiterrolle in Sachen Nachhaltigkeit einzunehmen. Dies ist auch das Ergebnis der exzellenten Arbeit unserer Teams, die in der Vergangenheit herausragende Projekte im Bereich Photovoltaik sowie Energie- und Wasserverbrauchsmanagement umgesetzt haben", so Zsolt Juhasz, General Manager Westfield Shopping City Süd. Zwtl.: Hochkarätige Gäste diskutierten über den Beitrag der Immobilienwirtschaft zur Erreichung der Klimaziele Im Zuge der Verleihung lud die Westfield Shopping City Süd Vertreter:innen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung zum Austausch in das Westfield SCS Multiplex. Ehrengast Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betonte die überregionale Bedeutung der Westfield Shopping City Süd für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich und hob die zahlreichen Nachhaltigkeitsbestrebungen wie beispielsweise im Bereich Photovoltaik hervor: "Nachhaltigkeit, Umweltschutz und erfolgreiches Wirtschaften sind kein Widerspruch, sondern gehen bei uns in Niederösterreich Hand in Hand, das zeigt die SCS auf vorbildliche Art und Weise. Jetzt gilt es alles daranzusetzen, dass wir den Wirtschaftsaufschwung wieder schaffen, unter anderem in dem wir das Bürokratie-Dickicht in Österreich und Europa endlich lichten. Ich bin überzeugt, dann kommt auch die Zuversicht wieder zurück, die Menschen investieren und konsumieren wieder mehr, was letztlich nicht nur dem Handel, sondern dem gesamten Wirtschaftskreislauf nützt." Staatssekretärin Elisabeth Zehetner unterstrich die Vorreiterrolle des Centers: "Die Auszeichnung der Westfield Shopping City Süd mit dem "Better-Places"-Zertifikat zeigt eindrucksvoll: Nachhaltigkeit kann Innovationsmotor und Wirtschaftskraft zugleich sein. Gerade große Einkaufszentren wie die SCS beweisen, dass ökologischer Fortschritt und ökonomischer Erfolg sich gegenseitig nicht ausschließen, sondern Hand in Hand gehen können. Solche Vorzeigeprojekte brauchen wir, um Österreich als Vorreiter einer grünen, wettbewerbsfähigen Wirtschafts- und Energiepolitik zu positionieren." Unter den Ehrengästen befand sich weiters Herr Frédéric Joureau, erster Botschaftsrat der französischen Botschaft in Wien, die Landtagsabgeordnete Marlene Zeidler-Beck sowie Birgit Petross, Bürgermeisterin von Vösendorf. Im Anschluss diskutierte ein hochkarätiges Panel mit Günther Artner, Head of Commercial Real Estate bei der ERSTE Group, Birgit Kraml, Partner bei DLA Piper und Vorsitzende des Urban Land Institute (ULI), Carmen Dilch, Academic Expert & Lecturer an der FHWien der WKW sowie Paul Douay (URW) über die Rolle der Immobilienwirtschaft bei der Erreichung der Klimaziele und wie diese Agenda trotz wirtschaftlich herausfordernder Zeiten weitergeführt werden kann. Zwtl.: Hintergrund Better-Places-Zertifizierung Die Better-Places-Zertifizierung wurde mit Unterstützung von Bureau Veritas Solutions - dem weltweit anerkannten Marktführer für Test, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen (TIC) - und dem World Wide Fund for Natur (WWF) Frankreich entwickelt und ist Teil der Better-Places-Nachhaltigkeits-Roadmap von Unibail-Rodamco- Westfield. Die Better-Places-Strategie ist ein umfassender Plan, der wissenschaftlich fundierte Ziele zur Erreichung von Netto-Null- Emissionen bis 2030 [1] bzw. bis 2050 [2] sowie Verpflichtungen zur Unterstützung der Region sowie der lokalen Wirtschaft und zur Schaffung eines nachhaltigen Erlebnisses für Besucher enthält. Über die Westfield Shopping City Süd Die Westfield Shopping City Süd, das größte Einkaufszentrum Österreichs, liegt im Süden von Wien und direkt am wichtigsten Verkehrsknotenpunkt Mitteleuropas. Mit einer Verkaufsfläche von 198.500 Quadratmetern, 330 Shops, einer Gesamtlänge von 1,6 km durchgängig begehbarer Fläche, 5.000 Mitarbeitern und 20,4 Millionen Besuchern pro Jahr, zählt die Westfield Shopping City Süd heute zu den größten Shoppingcentern Europas und einem der größten Arbeitgeber in Niederösterreich. Seit 2011 ist die Westfield Shopping City Süd Mitglied des Klimabündnis Österreich und setzt im Rahmen der konzernweiten Nachhaltigkeitsinitiative "Better Places 2030" jährlich neue Maßstäbe im Bereich Nachhaltigkeit und Umweltschutz (u. a. 2021: größte Photovoltaikanlage auf einem Einkaufszentrum in Europa). Neben der Westfield Shopping City Süd besitzt und betreibt Unibail-Rodamco- Westfield auch das Westfield Donau Zentrum, Wiens größtes Einkaufszentrum. Weitere Informationen unter https://at.westfield.com/scs . Westfield Shopping City Süd Öffnungszeiten Montag bis Mittwoch: 09:00 - 19:00 Uhr Donnerstag & Freitag: 09:00 - 20:00 Uhr Samstag: 09:00 - 18:00 Uhr Öffnungszeiten Westfield SCS Multiplex Montag - Sonntag: 11:00 - mindestens 23:00 Uhr Über Unibail-Rodamco-Westfield Unibail-Rodamco-Westfield ist ein Eigentümer, Entwickler und Betreiber von nachhaltigen, hochwertigen Immobilien in den dynamischsten Städten Europas und der USA. Die Gruppe betreibt 67 Shopping-Center in 11 Ländern, darunter 39 mit der weltberühmten Westfield-Brand im Namen. Diese Center werden jährlich über 900 Millionen Mal besucht und bieten Retailern und Marken eine einzigartige Plattform, um mit den Besucher*innen in Kontakt zu treten. In Deutschland betreibt die Gruppe aktuell 18 Shopping-Center, davon acht im eigenen Portfolio. URW verfügt zudem über ein Portfolio aus hochwertigen Büros, zehn Kongress- und Ausstellungszentren in Paris und eine Projektentwicklungspipeline von 3,5 Milliarden Euro mit hauptsächlich gemischt genutzten Assets. Das Portfolio im Wert von 50 Milliarden Euro besteht zu 87% aus Handelsimmobilien, zu 6% aus Büroimmobilien, zu 5% aus Kongress- und Ausstellungszentren und zu 2% aus Dienstleistungsflächen (Stand: 31. Dezember 2024). URW ist ein engagierter Partner von Großstädten bei der Erneuerung und Modernisierung urbaner Räume - sowohl durch die Entwicklung von gemischt genutzten Immobilien als auch bei der Nachrüstung von Gebäuden gemäß branchenführender Nachhaltigkeitsstandards. Dieses Engagement wird durch den "Better Places"-Plan der Gruppe verstärkt, der darauf abzielt, einen positiven ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Einfluss auf die Städte und Gemeinschaften zu erwirken, in denen URW tätig ist. URW ist an der Börse Euronext Paris (Ticker: URW) gelistet. 