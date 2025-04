dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Erholungsrally dank Zoll-Aussetzung

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG - Die Volatilität am Aktienmarkt bleibt enorm hoch - wie auch die Bandbreite der US-Regierungsentscheidungen. Nachdem der US-Präsident mit seiner Zollflut seit vergangener Woche für massive Kursverluste gesorgt hatte, bläst er nun mit ihrer 90-tägigen Aussetzung zur Erholungsrally. "Die Situation ist nicht chaotisch, sie ist verrückt", kommentierte Carsten Brzeski, Chefvolkswirt für Deutschland und Österreich der ING. Nachdem die Nasdaq-Indizes am Vorabend zweistellig nach oben geschossen waren, folgt jetzt der Dax laut der Indikation des Brokers IG am Donnerstag wohl mit einem Sprung um etwa 8 Prozent auf 21.237 Punkte. Er würde damit rund drei Viertel seiner Verluste seit den Zollankündigungen vor einer Woche wettmachen und über seine 200-Tage-Durchschnittslinie zurückkehren. Vom Tief seit dem Crash am Montag bei 18.489 Punkten, mit dem alle Jahresgewinne futsch waren, hätte er sich dann wieder 15 Prozent erholt. US-Präsident Trump schrieb auf der Plattform Truth Social, er habe eine 90-tägige Pause angeordnet und während dieses Zeitraumes greife ein gesenkter Zollsatz in Höhe von zehn Prozent. Für China gilt das jedoch explizit nicht: Für chinesische Einfuhren hob Trump den Zollsatz vielmehr noch mal an - auf insgesamt 125 Prozent. Aber auch die chinesischen Festlandindizes legen zu, wenn auch weitaus weniger als die Börsen in Tokio und Seoul.

USA: - ERHOLUNG - Eine von US-Präsident Donald Trump angekündigte Zollpause hat die US-Aktienmärkte am Mittwoch nach oben katapultiert. Trump setzte bestimmte, gerade in Kraft getretene Zölle für 90 Tage aus. Während der Pause solle ein universeller Zollsatz in Höhe von 10 Prozent gelten. Für China gilt das aber nicht: Auf chinesische Einfuhren erhöhte Trump die Zölle mit sofortiger Wirkung auf nun insgesamt 125 Prozent, geht allerdings weiter von einer Einigung mit der Volksrepublik aus: "China will einen Deal machen", sagte der Republikaner. Der Dow Jones Industrial machte nach der Meldung die deutlichen Kursverluste der vergangenen drei Handelstage innerhalb von Minuten wett und schloss mit einem Gewinn von 7,87 Prozent bei 40.608,45 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Ende um 9,52 Prozent auf 5.456,90 Zähler aufwärts. Der von den großen Technologieaktien dominierte Nasdaq 100 gewann gar 12,02 Prozent auf 19.145,06 Punkte.

ASIEN: - ERHOLUNG - Die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Zollpause für Länder außer China hat die Börsen Asiens am Donnerstag auf Erholungskurs geschickt. Selbst in China ging es nach oben, wenngleich weniger deutlich als anderswo. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg zuletzt um 1,8 Prozent und der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien zog um run ein Prozent an. In Tokio legte der Nikkei 225 um fast neun Prozent zu. Ähnlich hohe Kursgewinne gab es in Taiwan und Vietnam.

DAX 19670,88 -3,01% XDAX 21371,02 8,44% EuroSTOXX 50 4622,14 -3,17% Stoxx50 3968,17 -3,80% DJIA 40608,45 7,87% S&P 500 5456,90 9,52% NASDAQ 100 19145,06 12,02%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 129,37 +0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0984 0,29% USD/Yen 146,56 -0,81% Euro/Yen 160,98 -0,59%

BITCOIN:

Bitcoin 81.940 -0,79% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 64,64 -0,84 USD WTI 61,62 -0,73 USD

