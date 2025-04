EU-Diplomaten - EU erwägt Aufschub für Zoll-Gegenschlag von 90 Tagen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Brüssel (Reuters) - Nach dem angekündigten Zoll-Moratorium der USA erwägt die EU ebenfalls, ihre Gegenmaßnahmen für 90 Tage auszusetzen.

Die eigentlich ab kommenden Dienstag geplanten Handelshürden für die USA könnten so lange aufgeschoben werden, sagten EU-Diplomaten am Donnerstag in Brüssel. Die EU wollte eigentlich Gegenzölle auf US-Importe im Wert von rund 21 Milliarden Euro erheben. Offen ist demnach aber noch, wie etwa auf die Auto-Zölle der USA reagiert werden soll, die weiter gelten.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte am Morgen bereits die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die gegenseitigen Zölle auszusetzen, gelobt. "Klare, vorhersehbare Bedingungen sind für das Funktionieren des Handels und der Lieferketten unerlässlich", erklärte sie auf X. Zölle schadeten nur den Unternehmen und Verbrauchern. "Deshalb habe ich mich stets für ein Null-Zoll-Abkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten eingesetzt."

