Trump gewährt vielen Ländern nun doch Zollpause - Härte gegen China

Washington/Berlin (Reuters) - Im Streit über neue Zölle der USA macht US-Präsident Donald Trump bei den meisten Ländern vorübergehend einen Rückzieher, während der Konflikt mit China sich zuspitzt.

Trump erklärte am Mittwoch, er habe weitgehend eine 90-tägige Pause angeordnet und den Satz der jüngsten Zölle deutlich gesenkt. Dem Präsidialamt zufolge bleibt es aber beim Basiszollsatz von zehn Prozent. Auch die 25 Prozent auf Autos, Stahl und Aluminium gelten weiter. Zuvor hatte Trump eine Pause wiederholt ausgeschlossen. Die Aktienmärkte legten als Reaktion am Mittwoch stark zu. Im Streit mit China erhöhte Trump den Importzoll von 104 auf 125 Prozent.

An der Wall Street sorgte die Ankündigung für eine Wende nach tagelangem Abwärtsstrudel. Der Dow Jones und der breiter aufgestellte S&P 500 stiegen zwischen 7,9 und 9,5 Prozent. Der Nasdaq-Index legte rund zwölf Prozent zu.

Analysten zeigten sich erleichtert über den Schritt, der vor allem die Finanzmärkte beruhigen könne. "Sie haben die Pausentaste gedrückt, und der Markt jubelt", sagte Alex Morris, Chefinvestor von F/M Investments. Entwarnung könne man aber nicht geben. Denn es sei unsicher, ob Verhandlungen binnen 90 Tagen zu einem Ergebnis führten. Unterdessen könnten die verunsicherten US-Konsumenten Waren hamstern, um sich vor steigenden Preisen einzudecken und die Inflation erst recht befeuern.

Die Investmentbank Goldman Sachs schätzt die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in den USA noch auf 45 Prozent nach 65 Prozent vor der jüngsten Volte. Auch die US-Notenbank sieht die schwierige Kombination hoher Teuerungsrate, sinkenden Wachstums und steigender Arbeitslosigkeit kommen, wie aus dem Protokoll ihrer Sitzung Mitte März hervorging.

Die Kehrtwende kam weniger als 24 Stunden nach Inkrafttreten der jüngsten Zollrunde. Trump erließ schon mehrmals Zölle und erließ manche nach kurzer Zeit, das macht ihn für andere Staaten wie für Unternehmen unberechenbar. "Trump hat sich den Ruf erworben, bei Zöllen hin und her zu lavieren und keine einheitliche Wirtschaftspolitik zu verfolgen", sagte Marcus Brookes von Quilter Investors.

"GEFÄHRLICH ESKALIERT"

Der Streit zwischen Trump und China schaukelt sich weiter hoch. China hatte zuvor die abermalige Zollerhöhung durch Trump wieder mit Gegenzöllen gekontert. China hatte sich am Mittwoch über die Zollpolitik Trumps bei der Welthandelsorganisation beschwert. "Die Lage ist gefährlich eskaliert", hieß es in einer Erklärung. Man sei strikt gegen solche "rücksichtslosen" Schritte. US-Finanzminister Scott Bessent warf China eine Eskalation vor. Dagegen würden jene Staaten belohnt, die keine Gegenzölle erlassen hätten, womit Zeit für Verhandlungen geschaffen werde. Schon mehr als 75 Staaten hätten angeklopft, und Trump habe mit den Zöllen maximalen Verhandlungsspielraum gewonnen. "Das war die ganze Zeit seine Strategie", sagte er.

Trump hat die beispiellosen Zölle unter anderem damit begründet, dass er das Handelsdefizit der USA mit anderen Ländern zurückfahren wolle. China hat mit Abstand das größte Ungleichgewicht: Es werden also deutlich mehr Waren aus der Volksrepublik in die USA verkauft als umgekehrt.

Von Trumps Zöllen ist auch die EU - wenn auch in geringerem Maße - betroffen. Die Staatenunion plant erste Gegenzölle von 25 Prozent in der kommenden Woche. Auf der Liste stehen viele Waren von Harley-Davidson-Motorrädern über Getreide und Spülmaschinen bis zu Toilettenpapier.

"DEUTSCHLAND WIEDER AUF KURS"

CDU-Chef Friedrich Merz wertete die Aussetzung der US-Zölle als Erfolg der Europäer. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen habe Trump auch persönlich gesagt: "Wir sind entschlossen, uns zu wehren", sagte Merz dem Sender RTL. "Am besten machen wir alle zusammen im transatlantischen Handel null Zölle. Dann ist das Problem gelöst."

Vor dem Hintergrund des Zollkrieges will sich die künftige schwarz-rote Koalition neue Handelspartner suchen. "Wir streben den Abschluss von weiteren Handels- und Investitionsabkommen an", hieß es im Entwurf des Koalitionsvertrages. Auch mit den USA soll mittelfristig ein Freihandelsabkommen angestrebt werden. Es gelte, einen Handelskonflikt zu vermeiden und auf beiden Seiten des Atlantiks Zölle abzubauen. "Die Kernbotschaft an Donald Trump lautet: Deutschland ist wieder auf Kurs", sagte Merz bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages. Das Land werde seinen Verpflichtungen bei der Verteidigung nachkommen und seine Wettbewerbsfähigkeit stärken.

(Bericht vom Reuters-Büro Washington, Mitarbeit: Olivia Le Poidevin in Genf und Andreas Rinke in Berlin; geschrieben von Christian Götz, Thomas Seythal und Ilona Wissenbach; redigiert von Ralf Bode.)