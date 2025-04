Trumps Zollwende beschert Börsen Kursfeuerwerk

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die zollpolitische Kehrtwende von US-Präsident Donald Trump sorgt an den europäischen Börsen für eine kräftige Erholung.

Der Dax notierte am Donnerstag gegen Mittag fast sechs Prozent höher bei 20.787 Punkten. Damit steuert der deutsche Leitindex auf den größten Tagesgewinn seit 2020 zu. Der EuroStoxx50 gewann in etwa genauso viel auf 4886 Zähler. Die Leitindizes in Paris und London kletterten um gut fünf und vier Prozent.

Trump hatte für viele erst kürzlich verhängte Zölle eine 90-tägige Aussetzung angeordnet. Dem Präsidialamt zufolge bleibt es aber beim Basiszollsatz von zehn Prozent. Auch die 25 Prozent auf Autos, Stahl und Aluminium gelten weiter. Im Streit mit China erhöhte Trump zugleich den Zoll von 104 auf 125 Prozent. Als Reaktion auf Trumps überraschende Zollpause setzte die EU am Donnerstag ihre geplanten Gegenzölle ebenfalls aus. "Anleger sind erleichtert, nachdem klar wurde, dass die Reaktionen der Märkte beim US-Präsidenten nicht ohne Wirkung bleiben", kommentierte George Lagarias, Chefökonom beim Wirtschaftsprüfer Forvis Mazars. "Die Aussetzung der Zölle verschafft allen Beteiligten Zeit, um zu verhandeln, Lösungen zu finden oder im schlimmsten Fall ihre Geschäftsabläufe neu zu organisieren und sich auf den Schock vorzubereiten", sagte Ipek Ozkardeskaya, Analystin bei der Swissquote Bank.

ÖLPREIS TROTZ ZOLLPAUSE WEITER UNTER DRUCK

Jochen Stanzl, Chefanalyst vom Broker CMC Markets, zeigte sich dagegen zurückhaltend: "Der erste Akt im Zollkrieg Trumps endete gestern. Weitere vermutlich ähnlich haarsträubende werden folgen." Vorsichtig gaben sich auch die Anleger am Ölmarkt. Die Nordsee-Rohölsorte Brent und die US-Sorte WTI verbilligten sich um jeweils rund 2,5 Prozent auf 63,95 und 60,86 Dollar je Fass (159 Liter). Für Verunsicherung sorgten die höheren Zölle gegen China, schreiben die Rohstoffstrategen der niederländischen Großbank ING. "Diese Unsicherheit dürfte das globale Wachstum weiter belasten, und das ist natürlich auch für die Ölnachfrage problematisch."

Auch beim Goldpreis ging es immer weiter nach oben. Das in Krisenzeiten als sicherer Hafen geltende Metall verteuerte sich um gut ein Prozent auf rund 3118 Dollar je Feinunze. "Wir leben in einer Zeit extremer Unsicherheit. Niemand weiß wirklich, in welche Richtung sich der Handelskrieg entwickelt", sagte Nitesh Shah, Rohstoffstratege beim Vermögensverwalter WisdomTree. Für den Goldpreis erwartet er weitere Höhenflüge: "Meine Prognose liegt bei 3600 Dollar innerhalb von einem Jahr, und ich wäre nicht überrascht, wenn wir auch 4000 Dollar sehen würden."

CHIP- UND FINANZWERTE AUF ERHOLUNGSKURS

Bei den Einzelwerten gingen zuvor angeschlagene Sektoren auf Erholungskurs. Gefragt waren unter anderem Aktien aus dem Chipsektor: Infineon, Siltronic und Aixtron legten um sieben bis gut zehn Prozent zu. Die Titel der Deutschen Bank und der Commerzbank kletterten um neun und 2,4 Prozent. Die Sportartikelhersteller Puma und Adidas zogen um jeweils mehr als neun Prozent an.

Die europäischen Indizes für Banken-, Technologie-, Bergbau- und Energiewerte legten um 5,3 bis sieben Prozent zu.

Steil nach unten ging es dagegen für Barry Callebaut. Der Schweizer Schokoladenhersteller hatte wegen der rasant gestiegenen Kakaopreise sein Absatzziel eingedampft. Die Titel rauschten an der Börse in Zürich um mehr als 17 Prozent in den Keller.

Aus den Depots flog auch Tesco. Die Papiere des größten britischen Einzelhändlers sackten nach der Warnung vor einem möglichen Gewinnrückgang um gut sechs Prozent ab. Tesco begründete seinen Pessimismus mit einem zunehmenden Wettbewerb auf dem britischen Markt.

