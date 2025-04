BayernLB erwartet Gewinnrückgang

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die BayernLB erwartet in diesem Jahr im Zuge des Handelskonflikts mit den USA und der anhaltenden Konjunkturkrise in Deutschland einen Gewinnrückgang. In diesem Jahr könnte das operative Ergebnis zwischen 1 und 1,3 Milliarden Euro liegen und damit niedriger ausfallen als die knapp 1,6 Milliarden des vergangenen Jahres, wie die Landesbank in München mitteilte. Die Prognosen des Bankchefs Stephan Winkelmeier und seiner Vorstandskollegen fallen allerdings jedes Jahr sehr zurückhaltend aus. "Die Bäume wachsen nie in den Himmel", sagte Winkelmeier. In den vergangenen Jahren fielen die tatsächlichen Ergebnisse regelmäßig besser aus als die Prognosen.

Hohe Ausschüttung, hohe Risikovorsorge

Der Nettogewinn 2024 belief sich auf gut 1,4 Milliarden Euro, erheblich mehr als vor einem Jahr vom Vorstand in Aussicht gestellt. Davon profitieren der Freistaat Bayern und die bayerischen Sparkassen als Eigentümer: Die Landesbank zahlt 600 Millionen Euro Ausschüttung. Achtzig Prozent beziehungsweise rund 480 Millionen Euro fließen an die Staatsregierung, der Rest an die Sparkassen. Die Spuren der Wirtschaftskrise sind jedoch in der Bilanz sichtbar: Die BayernLB erhöhte ihre Risikovorsorge für potenziell ausfallgefährdete Kredite von 180 auf 491 Millionen Euro./cho/DP/ngu