EQS-News: Das in den USA ansässige KI-Innovationslabor Silverside setzt auf afrikanische Tech-Talente des deutschen Unternehmens AmaliTech und weitet diese Zusammenarbeit auf das komplette Markenportfolio aus

Das in den USA ansässige KI-Innovationslabor Silverside setzt auf afrikanische Tech-Talente des deutschen Unternehmens AmaliTech und weitet diese Zusammenarbeit auf das komplette Markenportfolio aus



11.04.2025

San Francisco/Köln, 11. April 2025 – AmaliTech, ein gemeinnütziges deutsches Unternehmen, das Dienstleistungen afrikanischer IT-Fachkräfte für global agierende Unternehmen anbietet, hat eine offizielle Partnerschaft mit Silverside AI bekannt gegeben. Das ist die erste solche Zusammenarbeit von AmaliTech mit einem US-Unternehmen. Silverside AI ist ein globales Innovationslabor für Künstliche Intelligenz und strategischer Partner der Serviceplan Group, die kürzlich von Fast Company in die Liste der 2025 Most Innovative Companies aufgenommen wurde.

Die Zusammenarbeit von Silverside und AmaliTech ermöglicht es, auch für Großunternehmen wie die 500 umsatzstärksten Unternehmen der Vereinigten Staaten, darunter Coca-Cola, personalisierte Inhalte in bisher unbekannter Größenordnung zu erstellen und diese nahtlos in die komplexen digitalen Marketingstrukturen großer globaler Marken zu integrieren.

Silverside ist an AmaliTech herangetreten, um für ihre Kunden ein proprietäres KI-Tool zu entwickeln, das die Erstellung großangelegter Marken-Kampagnen effizienter gestaltet. Diese Zusammenarbeit hat die operative Effizienz von Silverside in allen Projektbereichen erheblich gesteigert. "Ursprünglich hätte ein Projekt solchen Umfangs über 12 Monate in Anspruch genommen," erklärt PJ Pereira, Mitbegründer von Silverside: "Dank der Unterstützung von AmaliTech konnte unser talentiertes Team die Umsetzung in nur zwei Monaten realisieren. Wir waren in der Lage, die Kampagne unmittelbar für verschiedene globale Märkte anzupassen und mit lokalen Aspekten anzureichern – ein unschätzbarer Vorteil für große Marken."

Nach diesem erfolgreichen Start arbeitet AmaliTech nun mit Silverside AI an deren gesamten Markenportfolio. Das ermöglicht Silverside, seine technologischen Fähigkeiten auszubauen und umfassendere KI-Lösungen mit größerer Flexibilität und kulturellen Einblicken zu liefern. „Diese Partnerschaft erlaubt es uns, unsere vielfältige technische Expertise unter Beweis zu stellen und gleichzeitig zu bahnbrechenden Innovationen im Bereich Marketingtechnologie beizutragen,“ sagt Martin Hecker, Geschäftsführer von AmaliTech: „Wir sind stolz darauf, Silversides Entwicklungspartner zu sein, während sie weiterhin verändern, wie führende Marken KI in ihrem Marketing-Ökosystem nutzen.“

AmaliTechs Eintritt in den US-Markt revolutioniert auch dort traditionelle Outsourcing-Modelle, indem in Ghana und Ruanda nachhaltige Technologie-Ökosysteme etabliert werden und gleichzeitig hochqualifizierte Entwicklungspartner für US-Unternehmen bereitgestellt werden. Dieser Ansatz hat bereits das Interesse führender Unternehmen aus den Bereichen Einzelhandel, Telekommunikation und Konsumgüter geweckt. Diese binden die afrikanischen Tech-Talente aktiv in ihre digitalen Transformationsinitiativen ein.

„Die Zusammenarbeit mit AmaliTech hat unsere Kompetenzen revolutioniert. Silverside kann nun KI-Technologien und kreative Lösungen für dieselben internationalen Märkte anbieten, in denen unsere Kunden aktiv sind. Die Teams von AmaliTech führen nicht nur aus, sie denken strategisch mit und entwickeln Plattformen, die kreative Organisationen dabei unterstützen, KI-Technologien zu integrieren, welche die menschliche Kreativität ergänzen, statt sie zu ersetzen,“ erklärt Rob Wrubel, Mitbegründer und Managing Partner von Silverside AI. „Das Besondere daran ist die Kombination aus Silversides Fähigkeit, innovative Inhalte zu entwickeln, und AmaliTechs Kompetenz, diese technisch umzusetzen,“ ergänzt Wrubel. „Während wir unsere Arbeit mit führenden Marken ausbauen, liefert AmaliTech die globale Skalierungsfähigkeit und die unterschiedlichen Perspektiven, die für eine verantwortungsvolle KI-Entwicklung unverzichtbar sind.“



Über Silverside AI:

Silverside AI wurde in San Francisco als Innovationslabor für Künstliche Intelligenz von Pereira O'Dell, einer mehrfach ausgezeichneten amerikanischen Werbeagentur, und der Serviceplan Gruppe, Europas größter unabhängiger Werbe- und Digitalagentur, gegründet. Silverside arbeitet an der Schnittstelle von Technologie und Kreativität und vereint Innovationslabor, Technologieentwicklung und ein Inkubationsökosystem. Ziel ist es, Marken mit wegweisenden KI-Technologien zu verbinden und neue Möglichkeiten durch die Kombination von Kreativität und technologischem Fortschritt zu schaffen.



Pressekontakt:

Emma Swanson, Director of PR, Silverside AI

Tel. +1 716-225-1186

Mail: emma.swanson@pereiraodell.com





Über die AmaliTech gGmbH:

Das gemeinnützige Unternehmen AmaliTech bietet jungen ausgebildeten Digital-Talenten in Subsahara-Afrika einen beruflichen Karriereweg im Informations- und Kommunikationstechnologie-Sektor. Die jungen Talente haben die Möglichkeit, an kostenfreien, mehrmonatigen Weiterbildungsprogrammen teilzunehmen, mit anschließender Berufsperspektive in einem der AmaliTech Service Center in Takoradi, Accra, Kumasi oder Kigali. Die hier erbrachten hochwertigen, digitalen Dienstleistungen werden in Europa und den USA angeboten und die Überschüsse unmittelbar in die Weiterbildung und in soziale Projekte in Ghana und Ruanda zurückgeführt. Dieser Kreislauf trägt dazu bei, dass in Afrika die Wirtschaft vorangetrieben, die Industrie nachhaltig gefestigt und das Wachstumspotenzial gesteigert wird.

AmaliTech ist auch bestrebt, Inklusion und Diversität in der Tech-Industrie voranzutreiben und als Vorbild vorwegzugehen. Ein Schwerpunkt wird dazu etwa daraufgelegt, insbesondere Kindern, Menschen mit Behinderung und Frauen den Zugang zum digitalen Sektor zu ermöglichen und sie auf ihrem Berufsweg zu unterstützen. Im Einklang mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung hat AmaliTech sich, als Partner der UN-Initiative „Decent Jobs for Youth“, verpflichtet, bis Ende 2025 in Ghana und Ruanda über 3.000 Personen auszubilden und mindestens 1.000 Arbeitsplätze zu schaffen.



Kontakt und Bildmaterial über:

Katrin Hecker

Tel. +49 1578 3063806

Mail: katrin.hecker@amalitech.com

Vogelsanger Straße 321a

50827 Köln

www.amalitech.com

