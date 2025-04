Pistorius sagt Ukraine weitere Luftabwehr-Systeme zu

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Brüssel (Reuters) - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat der Ukraine weitere Luftabwehrsysteme im Kampf gegen Russland in Aussicht gestellt.

Es gehe um vier Iris-T-Systeme mit 300 Lenkflugkörpern, sagte der SPD-Politiker zum Auftakt des Treffens der Ukraine-Kontaktgruppe am Freitag in Brüssel. Dazu kämen 25 Schützenpanzer Marder, 15 Leopard1A5-Kampfpanzer, 300 Aufklärungsdrohnen, Bodenüberwachungsradare sowie 100.000 Schuss Artilleriemunition. Alles solle noch in diesem Jahr geliefert werden. Grundlage seien auch jüngste Beschlüsse des Bundestages zur Freigabe weitere Milliarden-Mittel. Insgesamt stünden nun rund elf Milliarden Euro zur Verfügung.

Die Ukraine-Kontakgruppe besteht aus rund 40 Staaten weltweit, die das Land unterstützen. Erstmals tagt sie unter Vorsitz von Deutschland und Großbritannien. Die USA unter Präsident Donald Trump versuchen derzeit einen Frieden zu vermitteln und haben in der Kontaktgruppe keine Führungsrolle inne. Verteidigungsminister Pete Hegseth lässt sich aber zuschalten. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky ist vertreten. In einer Untergruppe soll am Mittag zudem ein Vertrag zur Stärkung der elektronischen Kriegsführung etwa rund um den Drohnen-Einsatz geschlossen werden.

