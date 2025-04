ROUNDUP: BayernLB erwartet Gewinnrückgang

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die BayernLB erwartet in diesem Jahr im Zuge des Handelskonflikts mit den USA und der anhaltenden Konjunkturkrise in Deutschland einen Gewinnrückgang. In diesem Jahr könnte das operative Ergebnis zwischen 1 und 1,3 Milliarden Euro liegen und damit niedriger ausfallen als die knapp 1,6 Milliarden des vergangenen Jahres, wie die Landesbank in München mitteilte. Die Prognosen des Bankchefs Stephan Winkelmeier und seiner Vorstandskollegen fallen allerdings jedes Jahr sehr zurückhaltend aus. "Die Bäume wachsen nie in den Himmel", sagte Winkelmeier. In den vergangenen Jahren hatten die tatsächlichen Ergebnisse dann regelmäßig die Prognosen übertroffen.

Hohe Ausschüttung, hohe Risikovorsorge

Der Nettogewinn 2024 belief sich auf gut 1,4 Milliarden Euro, erheblich mehr als vor einem Jahr vom Vorstand in Aussicht gestellt. Davon profitieren der Freistaat Bayern und die bayerischen Sparkassen als Eigentümer: Die Landesbank zahlt 600 Millionen Euro Ausschüttung. Achtzig Prozent beziehungsweise rund 480 Millionen Euro fließen an die Staatsregierung, der Rest an die Sparkassen. Die Spuren der Wirtschaftskrise sind jedoch in der Bilanz sichtbar: Die BayernLB erhöhte ihre Risikovorsorge für potenziell ausfallgefährdete Kredite von 180 auf 491 Millionen Euro, der Großteil davon betraf Immobiliendarlehen.

Trump-Effekt bis nach Bayern

Die vorsichtige Prognose hat zwei Hauptgründe: Den von US-Präsident Donald Trump ausgelösten Handelskonflikt und dessen mehrfache Kurswechsel auf der einen Seite, die anhaltende Wirtschaftsflaute in Deutschland auf der anderen. Da die Unternehmen nicht wissen, was auf sie zukommt, war nach Winkelmeiers Worten im ersten Quartal die Investitionszurückhaltung für die BayernLB spürbar. "Dass Investitionsklima war nicht wirklich positiv." Die Landesbank verfügt jedoch mit hohem Eigenkapital über ein solides Polster. Der Anteil des sogenannten harten Kernkapitals lag bei 18,7 Prozent. "In der Ruhe liegt die Kraft, und deshalb ist es besonders wichtig, dass wir uns die Ruhe auch leisten können", sagte Winkelmeier dazu.

In Deutschland hofft die BayernLB vor allem auf die von der künftigen Bundesregierung versprochenen Investitionen in die Infrastruktur, da diese voraussichtlich höhere Kreditnachfrage der Firmenkunden nach sich ziehen würden./cho/DP/mis