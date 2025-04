Rubio kündigt Atomgespräche zwischen USA und Iran für Samstag an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Die USA planen nach Angaben von Außenminister Marco Rubio am Samstag direkte Gespräche ihres Sondergesandten Steve Witkoff mit dem Iran über dessen Atomprogramm.

"Wir hoffen, dass dies zu Frieden führen wird", sagte Rubio bei einer Kabinettssitzung unter dem Vorsitz von Präsident Donald Trump. "Wir haben sehr deutlich gemacht, dass der Iran niemals eine Atomwaffe haben wird, und ich denke, das hat zu diesem Treffen geführt." Rubios Ministeriumssprecherin Tammy Bruce machte deutlich, dass es sich um Sondierungen handelt: "Ich gehe davon aus, was am Samstag passiert, entscheidet darüber, ob es weitere Gespräche gibt."

Trump hatte bereits am Montag überraschend angekündigt, dass beide Staaten am Samstag direkte Gespräche über das iranische Atomprogramm aufnehmen würden. Er hatte dies mit der Drohung verbunden, der Iran sei in "großer Gefahr", wenn die Gespräche erfolglos blieben. Trumps Ankündigung hatte Verwirrung gestiftet, da der Iran erklärt hatte, die Gespräche würden indirekt unter Vermittlung des Oman geführt. Ein mit der Planung vertrauter US-Vertreter sagte, die beiden Delegationen befänden sich bei den Gesprächen im selben Raum. Am Mittwoch hatte Trump erneut mit militärischer Gewalt für den Fall gedroht, dass der Iran sein Atomprogramm nicht beende. Trump hatte Israel für den Fall militärischen Vorgehens eine Schlüsselrolle zugewiesen.

(Bericht von Jeff Mason und Steve Holland, geschrieben von Jörn Poltz, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)