Aktien Europa Schluss: Erholung - Hoffnung auf Entspannung in der Zollpolitik

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - In der Hoffnung auf Entspannung in den internationalen Zollstreitigkeiten sind die Anleger am Montag wieder stärker ins Risiko gegangen. Auf die überraschend für 90 Tage ausgesetzten Zölle durch die USA in der vergangenen Woche war am Samstag eine Ausnahmeregelung für bestimmte Elektronik-Produkte - auch aus China - gefolgt. Zwar wurde seitens der US-Regierung deren zeitliche Begrenztheit betont, dennoch reagierten die Börsen weltweit positiv.

Der EuroStoxx 50 schloss 2,59 Prozent höher auf 4.911,39 Punkte, sodass bereits wieder ein kleines Plus für dieses Jahr verbucht werden konnte. Vor einer Woche war der Leitindex der Eurozone mit 4.540 Zählern auf den tiefsten Stand seit August vergangenen Jahres eingebrochen. Seither hat er sich um etwas mehr als 8 Prozent erholt.

Außerhalb des Euroraums gewann der Schweizer Leitindex SMI 2,31 Prozent auf 11.499,46 Punkte. Der britische FTSE 100 kletterte um 2,14 Prozent auf 8.134,34 Punkte nach oben.

Beruhigende Kommentare der US-Notenbank Fed und weitere Ausnahmen bei den Zöllen hätten geholfen, die Stimmung an den Märkten zu verbessern, schrieb Anleiheexperte Rainer Guntermann von der Commerzbank. Dabei verwies er auf Aussagen der US-Notenbankerin Susan Collins, der zufolge die Fed auf eine Stabilisierung der Finanzmärkte im Notfall vorbereitet sei./ck/he