Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Personalie

ALVAREZ & MARSAL ERNENNT MARTIN RINCK ZUM MANAGING DIRECTOR UND BAUT DEN BEREICH TRAVEL, HOSPITALITY & LEISURE WEITER AUS



14.04.2025 / 09:00 CET/CEST





Medienmitteilung

ALVAREZ&MARSAL ERNENNT MARTIN RINCK ZUM MANAGING DIRECTOR UND BAUT DEN BEREICH TRAVEL, HOSPITALITY & LEISURE WEITER AUS

Zürich, 14.April2025 – Das weltweit führende Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal(A&M) hat heute den weiteren Ausbau seiner EMEA Travel, Hospitality & Leisure Practice mit der Ernennung von Martin Rinck zum Managing Director bekannt gegeben. Mit seiner umfangreichen internationalen Führungserfahrung wird er die weitere Expansion des Bereichs in der EMEA-Region vorantreiben.

Martin Rinck verfügt über mehr als 35 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen strategische Unternehmensführung, operatives Management, Ertrags- und Ergebnisverantwortung, Business Development und Markenführung. Im Laufe seiner Karriere bekleidete er Führungspositionen in einigen der weltweit renommiertesten Unternehmen der globalen Hotelbranche. Seine Expertise und Erfahrung umfasst alle Bereiche der Unternehmensführung, von Performance- und Produkttransformationen bis hin zur erfolgreichen Begleitung von zwei Börsengängen. Mit seiner ganzheitlichen Perspektive wird er das wachsende und dynamische Travel, Hospitality & Leisure Team von A&M in der EMEA-Region weiter stärken.

Während seiner fast 13-jährigen Tätigkeit in der Konzernleitung der Hilton Group war Martin Rinck unter anderem als Executive Vice President & Chief Brand Officer tätig. In dieser Funktion verantwortete er die globale Portfoliostrategie von 18 Marken für mehr als 6.500 Hotels, leitete zentrale ESG-Initiativen und war federführend im Krisenmanagement während der COVID-19-Pandemie. Während seiner Zeit bei Hilton war er auch als Executive Vice President und Global Head Luxury & Lifestyle Group sowie als Präsident von Hilton im Asien-Pazifik-Raum tätig, wo er das Portfolio des Unternehmens von 90 auf über 600 Hotels ausbaute, sechs neue Marken einführte und zu einer Umsatzsteigerung von über 2 Milliarden US-Dollar beitrug.

Martin setzt sich stark für Vielfalt, Gerechtigkeit, Inklusion und soziale Verantwortung ein. Seit mehr als 15 Jahren engagiert er sich in einer Vielzahl gemeinnütziger Organisationen in Kambodscha, Indonesien, Bali und Singapur – mit Schwerpunkt auf Bildungsprojekten zur Förderung von Lese- und Schreibkompetenz sowie Geschlechtergerechtigkeit.

Martin Rinck ist Mitglied im Verwaltungsrat von Small Luxury Hotels of the World (SLH) und Room to Read Schweiz sowie Mitglied im International Advisory Board der EHL in Lausanne.

Ed Bignold, Managing Director und Leiter der Bereiche Travel, Hospitality & Leisure («THL») bei A&M, sagt: «Wir freuen uns sehr, Martin in unserem Team willkommen zu heissen. Seine umfassende Führungserfahrung in einigen der beeindruckendsten Unternehmen der Hotelindustrie sowie seine Expertise in den Bereichen Wirtschaft, Markenentwicklung und operatives Management, macht ihn zu einer wertvollen Bereicherung in unserem Führungsteam. Jorge Gilabert, Managing Director und Co-head travel and hospitality in EMEA und ich sind überzeugt, dass Martin nicht nur für unsere Kunden von grossem Wert sein wird, sondern auch eine Inspiration für die nächste Generation von Führungskräften bei A&M darstellt.»

Martin Rinck sagt: «Die Reisebranche befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Die Freude am Reisen wächst stetig, zugleich verändern sich die Bedürfnisse der Konsumenten rasant – auch vor dem Hintergrund globaler Unsicherheiten und wachsender Marktvolatilität. Die Bedeutung der Lifestyle-Hotellerie, von innovativen Konzepten und aussergewöhnlichen Gästeerlebnissen ist grösser denn je und ist seit jeher meine Leidenschaft.

Ein wichtiger Grund für meinen Einstieg bei A&M war der unternehmerische Ansatz des Unternehmens und das aufrichtige Engagement des Teams, Kunden dabei zu unterstützen, in der realen Welt etwas zu bewirken, Erfolg durch Innovation und nachhaltige Dynamik zu schaffen. Die Kultur der Zusammenarbeit bei A&M und der Fokus auf langfristiges Wachstum entsprechen meinen persönlichen Werten. Ich freue mich darauf, mit Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten, die diese Veränderungen mit der gleichen Leidenschaft vorantreiben, und junge Talente zu fördern, damit diese Führungskräfte für die vor ihnen liegenden Herausforderungen und Chancen gerüstet sind.»

----

Über Alvarez&Marsal

Alvarez & Marsal wurde 1983 gegründet und ist ein führendes, weltweit tätiges Dienstleistungsunternehmen. Alvarez & Marsal ist bekannt für seine Führungsqualitäten, sein Handeln und seine Ergebnisse. Das Unternehmen bietet Beratungs-, Leistungsverbesserungs- und Turnaround-Management-Dienstleistungen und liefert praktische Lösungen für die einzigartigen Herausforderungen seiner Kunden. Mit einem weltweiten Netzwerk erfahrener Mitarbeiter, erstklassiger Berater, ehemaliger Regulierungsbehörden und Industriebehörden unterstützt Alvarez & Marsal Unternehmen, Vorstände, Private-Equity-Firmen, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden dabei, die Transformation voranzutreiben, Risiken zu minimieren und in jeder Wachstumsphase Werte zu schaffen.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie: AlvarezandMarsal.com.

Kontakt:

Nicolas Weidmann

Dynamics Group

+41 (0)79 372 2981

Kontakt:

Martin Rinck

mrinck@alvarezandmarsal.com

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

Medien Mitteilung_Martin Rinck_2025_D_Final

Ende der Medienmitteilungen



2116662 14.04.2025 CET/CEST