Arzt: Trump geistig und körperlich in "ausgezeichneter" Verfassung

Washington (Reuters) - Der Leibarzt von Donald Trump hat dem US-Präsidenten einen körperlich und geistig "ausgezeichneten" Gesundheitszustand bescheinigt.

"Präsident Trump verfügt über eine ausgezeichnete kognitive und körperliche Gesundheit und ist völlig fit, die Pflichten des Oberbefehlshabers und Staatsoberhauptes auszuüben", heißt es in einem am Sonntag veröffentlichten Attest des persönlichen Arztes von Trump im Weißen Haus, Sean Barbella. Der 78-Jährige habe seinen hohen Cholesterinspiegel mithilfe von Medikamenten unter guter Kontrolle.

"Ich denke, ich habe gut abgeschnitten", bilanzierte Trump vor Journalisten an Bord des Präsidentenflugzeugs Air Force One. Barbella erklärte in seinem Bericht, zu Trumps Gesundheit trage eine "aktive Lebensführung" bei, mit täglichen Konferenzen, Medienterminen und "regelmäßigen Siegen bei Golfturnieren".

Am Freitag hatte sich der Präsident einer routinemäßigen Untersuchung unterzogen. Barbellas Bericht stellt die bislang detaillierteste Information zu Trumps Gesundheitszustand seit dessen Rückkehr ins Weiße Haus im Januar dar. Der Republikaner, der den 82-jährigen Demokraten Joe Biden abgelöst hatte, war zu diesem Zeitpunkt älter als alle seine Vorgänger bei deren Amtsantritten. Im Wahlkampf hatte Trump sich als jüngeren und fitteren Kandidaten dargestellt, während nach einem Fernsehduell beider Politiker Zweifel an Bidens geistiger Leistungsfähigkeit zugenommen hatten.

Leibarzt Barbella merkt in seinem Bericht an, dass Trump zwei Medikamente zur Kontrolle des Cholesterinspiegels einnehme. Dabei handle es sich um Rosuvastatin, das auch unter dem Markennamen Crestor bekannt ist, und Ezetimib, das in den USA unter dem Handelsnamen Zetia und in Deutschland als Ezetrol vermarktet wird. Zudem wende Trump eine Mometason-Creme an, um ein Hautleiden zu behandeln. Die bei Trump diagnostizierte Erkrankung Rosazea kann Rötungen im Gesicht verursachen. Trump nehme zudem Aspirin ein.

Bei einem Test zur geistigen Leistungsfähigkeit erreichte Trump dem Bericht zufolge die höchste Punktzahl. Das Montreal Cognitive Assessment habe Trump mit 30 von 30 Punkten abgeschlossen. Trump sagte Journalisten, er habe den Test absolviert, weil er "ein bisschen anders" sein wolle als Biden. Trumps Hörvermögen ist dem Bericht zufolge normal.

Barbella hält zudem fest, dass Trump eine Narbe am rechten Ohr hat. Diese stammt von der Schussverletzung, die Trump bei einem Attentatsversuch während einer Wahlkampfveranstaltung im vergangenen Jahr erlitt. Damals hatte Trumps Wahlkampfteam erklärt, die Verletzung sei nur oberflächlich.

Barbellas Bericht verweist auch auf Trumps Vorgeschichte mit Covid-19. Trump wurde während einer schweren Infektion mit dem Virus während des vorvergangenen Wahlkampfes im Oktober 2020 in ein Krankenhaus gebracht. Es wird auch erwähnt, dass Trump alle empfohlenen Impfungen erhalten habe. In der Vergangenheit hatte Trump widerlegte Behauptungen über einen Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Autismus verbreitet.

