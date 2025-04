Magen-Darm: CSU-Chef Söder muss Indienreise abbrechen

NEU-DELHI (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder muss wegen eines akuten Magen-Darm-Infektes kurzfristig seine Indienreise abbrechen. Aus gesundheitlichen Gründen könne er das geplante Reiseprogramm nicht fortsetzen, teilte ein Sprecher der Staatskanzlei in Neu-Delhi mit.

Eigentlich hatte Söder am Abend von der Hauptstadt Neu-Delhi in die bayerische Partnerprovinz Karnataka weiterreisen wollen. Seine Delegation setzte die Reise unter Leitung von Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) aber fort. Söder selbst blieb zunächst im Hotel in Neu-Delhi.

Seit Samstag ist Söder in Indien zu Gast. Seither absolvierte er eine Vielzahl politischer und kultureller Termine./had/DP/zb