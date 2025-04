Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Merz' Aussagen zur Einkommenssteuer

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Merz' Aussagen zur Einkommenssteuer

Regierungshandeln in Deutschland lief in den vergangenen Jahren nach einem eingeübten Dreischritt des Grauens: lange Verhandlungen unter den Koalitionären, oft melodramatisch bis in die Nacht gezogen. Dann, Schritt zwei, die Pressekonferenz zur glücklichen Einigung. Und schließlich: das große Zurückrudern, bei dem alle erklären, warum der Kompromiss so natürlich nicht gemeint ist. Die Wähler sind nach den schlechten Erfahrungen der Vergangenheit skeptisch. Das ist ihr gutes Recht. Schwarz-Rot zu zerreden, bevor die Koalition überhaupt angefangen hat, wäre trotzdem voreilig. Soll Merz doch erst einmal anfangen. Man muss ja immer damit rechnen, dass auch mal etwas klappt./yyzz/DP/zb