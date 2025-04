Blue Elephant Energy baut sein Engagement im Bereich Batteriespeicher mit Mehrheitsbeteiligung an Solar215 weiter aus

EQS-Media / 15.04.2025 / 09:00 CET/CEST



Hamburg, 15. April 2025

– Blue Elephant Energy GmbH („BEE“), ein in Hamburg ansässiger Solar-, Wind- und Batteriespeicherbetreiber, hat eine Mehrheitsbeteiligung an der Solar215 GmbH („Solar215“) erworben – einem in Hamburg ansässigen Projektentwickler, der sich ausschließlich auf Großbatteriespeicher („BESS“) spezialisiert hat.

Solar215 fokussiert sich seit seiner Gründung im Jahr 2023 vollkommen auf die Entwicklung von BESS-Projekten und leistet damit einen maßgeblichen Beitrag zur Energiewende in Deutschland. In den vergangenen zwei Jahren hat das Unternehmen erfolgreich eine Projektpipeline von 4,5 GW aufgebaut und plant, diese stetig weiter auszubauen.

Die Beteiligung an der Solar215 markiert einen bedeutenden Schritt in der Wachstumsstrategie von BEE und unterstreicht die zentrale Rolle von Batteriespeichern für die Netzflexibilität, die Integration erneuerbarer Energien und die Dekarbonisierung des Stromsystems.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Solar215 von BEEs umfassender Markterfahrung, Kapitalstärke und weitreichendem Branchennetzwerk profitieren und damit seine Entwicklung schneller vorantreiben können. Gleichzeitig wirken flexible Speicheranlagen als natürliche Absicherung gegen die immer volatiler werdende Stromerzeugung und erhöht damit auch die Versorgungssicherheit sowie den langfristigen Wert von BEEs zentraleuropäischem Portfolio.

Das Gründer- und Führungsteam von Solar215 wird sich weiterhin aktiv im Unternehmen engagieren, um Kontinuität zu gewährleisten und die gemeinsame Vision einer marktführenden BESS-Plattform mit BEE weiter voranzutreiben.

Felix Goedhart, Gründer und CEO von BEE, verkündet:

„Solar215 ist unter der Führung seiner engagierten Gründer hervorragend positioniert, um von der Dynamik im deutschen BESS-Markt zu profitieren. Angesichts der vorteilhaften regulatorischen Entwicklungen im Markt, dem wachsenden Bedarf an Netzausgleichslösungen und der ambitionierten Ausbauziele für erneuerbare Energien passt diese Partnerschaft perfekt zu unserer langfristigen Strategie, eine flexible und zukunftssichere Energieplattform aufzubauen.“

Friederike Rickers und Christian Bernau, Mitgründer von Solar215, ergänzen:

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Blue Elephant Energy. Ihr langfristiges Engagement, ihre strategische Expertise und unsere gemeinsame Vision einer grünen Energiewende macht BEE zu einem idealen Partner, um das Wachstum der Solar215 weiter zu beschleunigen und die enormen Marktchancen im deutschen Batteriespeichermarkt bestmöglich zu nutzen.“

Deutschlands voranschreitende Energiewende hat den dringenden Bedarf an skalierbaren Speicherlösungen aufgezeigt. In diesem Umfeld entwickeln sich Batteriespeicher sowohl zu einer wirtschaftlich attraktiven Anlageklasse als auch zu einem Eckpfeiler der Netzstabilität.

Solar215 ist optimal aufgestellt, um von den positiven Marktveränderungen zu profitieren – einschließlich der Reformen im Regelleistungsmarkt, zunehmender Liquidität im 15-Minuten-Intradayhandel sowie der beschleunigten Genehmigungsverfahren. Diese Entwicklungen steigern die Wirtschaftlichkeit von Batteriespeichern erheblich und betonen deren strategische Bedeutung.

BESS leisten zudem einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung von Klimazielen: Sie ermöglichen einen höheren Anteil erneuerbarer Energien im Netz, reduzieren Netzengpässe und entlasten die Infrastruktur – und stehen damit im vollen Einklang mit BEEs Portfoliostrategie und Vision einer grünen Zukunft.

Über Blue Elephant Energy GmbH

Die Blue Elephant Energy GmbH (BEE) entwickelt, erwirbt und betreibt Solar-, Wind- und Batteriespeicheranlagen in neun Ländern mit Schwerpunkt in West- und Zentraleuropa. Seit der Gründung im Jahr 2016 wurde ein Erneuerbare-Energien-Portfolio von derzeit 1.730 MW aufgebaut. BEEs erneuerbare Energieanlagen tragen zu einer nachhaltigen Energieversorgung bei: bis Ende 2023 hat die BEE 3.016.623 t CO

2

eingespart und 2.398.323 Haushalte mit sauberer Energie versorgt. Im Rahmen ihrer ESG-Strategie leistet BEE einen direkten Beitrag zu sozialen Projekten auf lokaler Ebene, insbesondere in Chile und in der Dominikanischen Republik. BEE hat sich mit seiner eigenen Entwicklungspipeline weitere 4,5 GW an Solar- und Windparkkapazitäten gesichert. Diese Projektpipeline wird laufend weiter ausgebaut und nach erfolgreicher Entwicklung und Bau in den nächsten Jahren sukzessive in den Bestand überführt.

Kontakt:

Blue Elephant Energy GmbH

Karen Westphal

Jungfernstieg 51

20354 Hamburg

Fon: +49 40 320 27 21 0

Fax: +49 40 320 27 21 02

E-Mail:

IR@blueelephantenergy.com

