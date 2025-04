GNW-News: Duck Creek Technologies beruft US-General a.D. Daniel Hokanson in den Verwaltungsrat

^BOSTON, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies (https://www.duckcreek.com/), der globale Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Sach- und Unfall- (Property and Casualty, P&C) sowie der allgemeinen Versicherungsbranche neu definiert, hat die Berufung des US-Generals a.D. Daniel Hokanson (https://www.linkedin.com/in/gen-r-daniel-hokanson- 967301283/) in den Verwaltungsrat des Unternehmens bekanntgegeben. Er bringt umfassendes Fachwissen und Erfahrung in der Führung von Organisationen bei der Entwicklung und Umsetzung detaillierter strategischer Richtlinien in den Verwaltungsrat von Duck Creek ein. Hokanson ist ein pensionierter 4-Sterne-General, der als Mitglied des Joint Chiefs of Staff und als 29. Chief of the National Guard Bureau diente. In dieser Funktion war er militärischer Berater des Präsidenten, des Verteidigungsministers und des Nationalen Sicherheitsrates der USA. Darüber hinaus fungierte er als Verbindungsmann des Verteidigungsministeriums zu den Gouverneuren und Generaladjutanten der Bundesstaaten. ?General Hokanson ist eine versierte und ausgezeichnete Führungskraft, und wir freuen uns, ihn im Verwaltungsrat von Duck Creek begrüßen zu dürfen", so Michael Jackowski, Chief Executive Officer von Duck Creek Technologies. ?Während wir unsere globale Expansion vorantreiben und Versicherungsunternehmen bei der Bewältigung der schwierigen Herausforderungen unterstützen, die sich aus dem Klimawandel und einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld ergeben, werden seine einzigartigen Fähigkeiten eine entscheidende Rolle bei der Führung von Duck Creek spielen." Als Chief of the National Guard Bureau leitete Hokanson den historischen Einsatz der Nationalgarde zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie, überwachte Operationen bei zivilen Unruhen und zahlreichen Naturkatastrophen und erfüllte alle Anforderungen globaler Militäreinsätze. Darüber hinaus leitete er das Staatspartnerschaftsprogramm der Nationalgarde und des Verteidigungsministeriums, an dem mehr als 100 Länder beteiligt sind, und traf sich regelmäßig mit hochrangigen Regierungsvertretern und Militärs aus der ganzen Welt. Hokanson ist Absolvent der United States Military Academy in West Point mit einem Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik und erwarb an der Naval Postgraduate School in Monterey, Kalifornien, einen Master-Abschluss in internationaler Sicherheit und zivil-militärischen Beziehungen sowie am Naval War College in Newport, Rhode Island, einen Master-Abschluss in nationaler Sicherheit und strategischen Studien. Außerdem absolvierte er das einjährige National Security Fellowship des Verteidigungsministeriums an der Harvard University. ?Ich fühle mich geehrt, dem Verwaltungsrat von Duck Creek Technologies beizutreten. Das Engagement des Unternehmens für Innovation und Exzellenz in der Versicherungsbranche entspricht voll und ganz meinen Werten und Erfahrungen", so Hokanson. ?Ich freue mich darauf, die Vision von Duck Creek umzusetzen, die Zukunft der Sach- und Unfallversicherung mitzugestalten und die Branche bei der Bewältigung der sich ständig ändernden Herausforderungen zu unterstützen." 