Hoffnung auf neue Zollausnahmen stützt Dax

Frankfurt (Reuters) - Die Aussicht auf US-Zollausnahmen für den Automobilsektor stimmt die Dax-Anleger optimistisch.

Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Dienstag gut ein halbes Prozent fester bei 21.076,06 Punkten. Für steigende Kurse in Frankfurt sorgten Aussagen von US-Präsident Donald Trump, der mögliche Ausnahmen von den geplanten 25-prozentigen Autozöllen ins Spiel brachte.

"Auch wenn die Lage an den Börsen angespannt bleibt: Es kehrt zumindest wieder etwas Ruhe ein", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. So hätten die Handelsumsätze in den USA und in Europa erstmals wieder im Bereich der langfristigen Durchschnitte gelegen, nachdem sie in der vergangenen Woche "regelrecht explodiert" waren.

Gefragt bei den Einzelwerten waren vor allem Aktien aus dem Automobilsektor. Mercedes-Benz, BMW, Daimler Truck und Volkswagen legten um zwei bis knapp drei Prozent zu.

Anleger griffen auch bei Beiersdorf zu. Der Konsumgüterkonzern verlor zum Jahresstart zwar an Wachstumstempo. Dennoch waren die Hamburger in der Lage, ihre Jahresprognose zu bestätigen. Die Beiersdorf-Aktie rückte nach der Ankündigung um zwei Prozent vor.

Aus den Depots flogen dagegen Hugo Boss. Die Titel des Modekonzerns gaben nach enttäuschenden Zahlen des französischen Rivalen LVMH knapp zwei Prozent nach.

