IRW-News: CanCambria Energy Corp. : CanCambria Energy Corp. ernennt Eric Vaughan zum Vice President of Drilling and Completions und kündigt Neubesetzung der Funktion der Corporate Secretary an

IRW-PRESS: CanCambria Energy Corp. : CanCambria Energy Corp. ernennt Eric Vaughan zum Vice President of Drilling and Completions und kündigt Neubesetzung der Funktion der Corporate Secretary an

Vancouver, BC - 15. April 2025 / IRW-Press / CanCambria Energy Corp. (TSXV: CCEC) (FWB: 4JH) (CanCambria oder das Unternehmen) gab heute die Ernennung von Eric Vaughan zum Vice President of Drilling and Completions mit sofortiger Wirkung bekannt. In dieser Funktion wird Herr Vaughan das Betriebs- und Durchführungsteam des Vorzeigeprojekts Kiskunhalas des Unternehmens in Südungarn leiten.

Mit mehr als 40 Jahren internationaler Erfahrung im Öl- und Gassektor kannn Herr Vaughan eine eindrucksvolle Erfolgsbilanz beim gesamten Bohrprozess - von der Planung bis zur Durchführung - vorweisen. Er war sowohl bei Dienstleistungsunternehmen als auch bei Betreibergesellschaften in leitenden Funktionen tätig und hat an Projekten in allen Phasen mitgewirkt. Herr Vaughans umfangreiche Erfahrung im europäischen Explorations- und Produktionssektor umfasst Hochdruck-Hochtemperatur-(HPHT)-Bohrungen sowie Komplettierungsarbeiten, die durch einen starken Fokus auf Kostenmanagement und Sicherheitsprotokolle ergänzt werden. Seine Erfahrung und seine Führungskompetenzen sollten für das Unternehmen bei der Weiterentwicklung des Projekts Kiskunhalas von großem Nutzen sein.

Wir freuen uns sehr, Eric im Führungsteam begrüßen zu dürfen, meint Dr. Paul Clarke, President und CEO. Seine fundierten Branchenkenntnisse und seine Kompetenzen im Betrieb, die er über vier Jahrzehnte hinweg entwickelt hat, werden bei der Umsetzung unseres Ziels, das volle Potenzial unseres tief gelegenen Tight-Gas-Projekts durch Bohrungen zu erschließen, eine entscheidende Rolle spielen.

Ferner teilt CanCambria mit, dass Margo Peters in den Ruhestand tritt. Frau Peters hatte seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2017 die Funktion der Corporate Secretary inne. Während ihrer Tätigkeit hat Frau Peters wesentlich zum Wachstums des Unternehmens beigetragen.

Im Namen des gesamten Teams von CanCambria danke ich Margo für ihren ausgezeichneten Verdienst um das Unternehmen, so Dr. Chris Cornelius, Gründer und Executive Chairman. Wir wünschen ihr alles Gute für ihren Ruhestand.

Paulette Pears wird mit sofortiger Wirkung die Nachfolge von Frau Peters als neue Corporate Secretary antreten. Sie wird dem CEO unterstellt sein.

Weitere Informationen über CanCambria Energy Corp und sein Führungsteam erhalten Sie auf unserer Webseite.

Über CanCambria Energy Corp.

CanCambria Energy Corp. ist ein in Kanada ansässiges Explorations- und Produktionsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Tight Gas-Vorkommen (Anm.: Erdgaslagerstätten mit sehr gering durchlässigem Gestein) spezialisiert hat. CanCambria konzentriert sich mit seinem weltweit erfahrenen Führungsteam auf hochwertige, risikoarme Projekte mit direktem Zugang zu profitablen Märkten. Durch den Einsatz der fortschrittlichsten Technologien der Branche strebt CanCambria die Kommerzialisierung seines Vorzeigeprojekts an, des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Kiskunhalas in Südungarn, einer bedeutenden Gaskondensatressource im Herzen Europas.

Für weitere Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Paul Clarke, PhD

CEO & President

paul.clarke@cancambria.com

Chris Beltgens

VP, Corporate Development

chris.beltgens@cancambria.com

Investor Relations - Nordamerika

KIN Communications Inc.

604-684-6730

ccec@kincommunications.com

E-Mail: info@CanCambria.com

Webseite: www.cancambria.com

VORSICHTSHINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, stellen zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen) dar. Ohne das Vorstehende einzuschränken, beinhalten solche zukunftsgerichteten Informationen Aussagen über das Angebot, die Geschäftspläne, Erwartungen, Kapitalkosten und Ziele des Unternehmens. In dieser Pressemitteilung werden Wörter wie können, würden, könnten, werden, wahrscheinlich, glauben, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, planen, schätzen und ähnliche Wörter sowie die negative Form davon verwendet, um zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Informationen sind nicht als Garantien für künftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und geben nicht notwendigerweise genaue Hinweise darauf, ob oder zu welchem Zeitpunkt oder bis zu welchem Zeitpunkt solche künftigen Leistungen erreicht werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und/oder auf dem guten Glauben des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen unvorhersehbaren Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt noch ändern. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79231

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79231&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin= CA13740E1079

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.