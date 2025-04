OTS: Triodos Bank / Triodos Bank sichert sich EU-Garantien für kleine und ...

Triodos Bank sichert sich EU-Garantien für kleine und mittelständische Unternehmen in Höhe von 200 Mio. EUR Frankfurt am Main (ots) - Der Europäische Investitionsfonds (EIF) unterzeichnet neue Garantievereinbarungen mit der Triodos Bank, die Kredite in Höhe von über 200 Mio. EUR für rund 600 kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in vier EU-Ländern ermöglichen. Die Garantien kommen KMU zugute, die in Nachhaltigkeitsprojekte, Soziales Unternehmertum oder in den Kultur- und Kreativsektor investieren. Sie profitieren von niedrigeren Zinssätzen und geringeren Anforderungen an die Besicherung. Diese bereits zum vierten Mal vereinbarte Kooperation erfolgt im Rahmen des InvestEU-Programms der Europäischen Kommission. Mit den neuen Garantien stellen der EIF und die Triodos Bank insgesamt über 600 Millionen Euro zur Verfügung. Marjut Falkstedt, geschäftsführende Direktorin des EIF: "Wir pflegen eine sehr erfolgreiche Partnerschaft mit der Triodos Bank. Gemeinsam haben wir für KMU, die nur schwer an traditionelle Bankfinanzierungen kommen, schon viele Hundert Millionen Euro zu attraktiven Konditionen bereitgestellt. Bei unserer bisherigen Unterstützung der Kreativ- und Kulturbranche und des sozialen Unternehmertums, spielte die Triodos Bank eine zentrale Rolle. Darauf bauen wir jetzt auf, wenn wir die Nachhaltigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen fördern - denn sie ist ein Schlüsselelement für Europas Unabhängigkeit und Wettbewerbsfähigkeit in der Zukunft." Jacco Minnaar, CEO der Triodos Bank: "Besonders freue ich mich über die neue Garantie für grüne Investitionen von KMU. Denn sie beweist, dass sich unsere Partnerschaft mit dem EIF kontinuierlich weiterentwickelt - damit das Geld dorthin kommt, wo es am dringendsten benötigt wird. Wir freuen uns, auch in Zukunft gemeinsam mit dem EIF - und für die Gesellschaft - Sozialunternehmer:innen zu fördern und Geld so einzusetzen, dass es einen positiven Wandel bewirkt." Die ganze Meldung lesen Sie unter folgendem Link: http://ots.de/gr3jcc Pressekontakt: Stefanie Walter Corporate Communications & Marketing Content Manager Triodos Bank N.V. Deutschland Falkstraße 5 D-60487 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0)69-7171-9188 E-mail: mailto:presse@triodos.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/77945/6013867 OTS: Triodos Bank