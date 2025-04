Russland: Eine Tote bei ukrainischem Drohnengroßangriff auf Kursk

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Russland hat einen massiven Drohnenangriff der Ukraine auf seine Grenzregion Kursk gemeldet.

Dabei sei eine 85-jährige Frau getötet worden, teilte die Regionalverwaltung am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Neun weitere Menschen seien verletzt worden. In mehreren Gebäuden seien Brände ausgebrochen. Die Luftabwehr habe in der Nacht 109 ukrainische Drohnen über der Region abgeschossen, erklärte das Verteidigungsministerium. In der gleichnamigen Regionalhauptstadt Kursk sei ein mehrstöckiges Wohnhaus beschädigt worden, teilte Bürgermeister Sergej Kotljarow mit. Dabei seien mehrere Wohnungen in Brand geraten. Die Bewohner seien in eine nahe gelegene Schule evakuiert worden.

Der Angriff folgt auf einen russischen Raketen- und Bombenangriff auf die ukrainische Stadt Sumy am Wochenende, bei dem 35 Menschen getötet und mindestens 119 verletzt wurden. Kursk grenzt an die ukrainische Region Sumy. Ukrainische Truppen waren im vergangenen Sommer bei einer Gegenoffensive überraschend in die russische Region vorgedrungen. Zwar haben russische Truppen inzwischen viele Gebiete zurückerobert, doch halten die ukrainischen Streitkräfte immer noch Teile von Kursk unter ihrer Kontrolle. Bereits am Montagabend wurden nach Angaben der Regionalbehörden drei Menschen in Kursk bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet.

(Bericht von Lidia Kelly, geschrieben von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)