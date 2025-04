GNW-News: LumenHaus SunSaver gewinnt den Red Dot Design Award 2025

^DÜSSELDORF, Deutschland, April 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der renommierte Red

Dot Design Award 2025 geht an den SunSaver All-in-One Stromspeicher (https://www.lumenhaus.de/produkte/sunsaver.html) von LumenHaus (https://www.lumenhaus.de/)! Diese Auszeichnung unterstreicht das Engagement des Unternehmens, fortschrittliche Funktionalität mit einem unverwechselbaren, nutzerzentrierten Design zu vereinen. LumenHaus SunSaver gewinnt den Red Dot Design Award 2025 Der Red Dot Design Award gehört zu den global bedeutendsten Preisen für Produktdesign und setzt seit 1955 Maßstäbe für Exzellenz in Form und Funktion. Jährlich bewertet eine internationale Expertenjury Innovationen aus unterschiedlichsten Branchen. Mit Preisträgern wie Tesla, Grohe und Bose reiht sich LumenHaus nun in die Riege der Design-Ikonen ein. Der SunSaver Energiespeicher definiert Standards für nachhaltige Energielösungen neu. Dieses skalierbare System, mit einer flexiblen Kapazität von 10 bis 30 kWh, integriert einen Hybrid-Wechselrichter, Batteriemodule, eine Steuerbox und ein fortschrittliches Energiemanagementsystem (EMS). Mit dem Self-Powered-Modus wird Eigenversorgung Realität, während der SmartEco-Modus maximale Einsparungen ermöglicht. Mit seinem modernen, minimalistischen Design in elegantem Anthrazitgrau und dem intuitiven runden LED-Display kombiniert es Ästhetik und Benutzerfreundlichkeit. Die clevere Anzeige des Energieverbrauchs auf einen Blick macht das System für jede Altersgruppe im Haushalt zugänglich - Zukunftstechnologie, die einfach Sinn macht. Neben seinem preisgekrönten Design punktet der SunSaver mit Nachhaltigkeit und einfacher Handhabung. Die perfekte Symbiose aus Funktion und Optik zeigt, dass eine grüne Zukunft nicht nur möglich, sondern auch extrem stylisch sein kann. ?Diese Auszeichnung ist ein Beweis für unsere Mission, die Energiewende nicht nur zugänglich und effizient, sondern auch ästhetisch ansprechend in das Zuhause zu integrieren", sagt Dr. Dai Wang, Mitgründer und CEO der LumenHaus GmbH. ?Mit SunSaver ermöglichen wir es Hausbesitzern, ihre Energie selbstbestimmt zu nutzen, ihren CO?-Fußabdruck zu reduzieren und langfristig Kosten zu sparen - ohne Kompromisse bei Design oder Komfort." Mit dem Gewinn des Red Dot Design Awards wird die Innovationskraft von LumenHaus abermals ausgezeichnet und ein weiterer Schritt in Richtung einer intelligenten, nachhaltigen Zukunft gemacht. Der SunSaver beweist: Technologie und Design können gemeinsam Lebensqualität schaffen. Über LumenHaus: Die LumenHaus GmbH bietet Privathaushalten innovative und erschwingliche Lösungen zur Optimierung des Energieverbrauchs und Reduzierung der CO?- Emissionen. Die Produktfamilie umfasst Photovoltaikanlagen, Stromspeicher, Wärmepumpen und Wallboxen. Als One-Stop-Plattform für dezentrale Energieerzeugung und intelligentes Energiemanagement verfolgt LumenHaus das Ziel, die Energiewende effizient und für jeden zugänglich zu gestalten. Durch die Kombination modernster Technologien und nutzerfreundlicher Anwendungen trägt das Unternehmen dazu bei, eine nachhaltige und klimafreundliche Zukunft zu schaffen. Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/55cd5a4a-713b-4a0e- b1bb-47a05da72487 °