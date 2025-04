IRW-News: ACCESS Newswire: GA-ASI kündigt Investitionen in Technologien an, die bei Blue Magic Netherlands vorgestellt wurden

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: GA-ASI kündigt Investitionen in Technologien an, die bei Blue Magic Netherlands vorgestellt wurden

SAN DIEGO, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 16. April 2025 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in zwei Firmen investieren wird, die es im Rahmen der ersten Blue Magic Netherlands-(BMN)-Veranstaltung im November letzten Jahres kennengelernt hat: Emergent Swarm Solutions und Saluqi Motors.

Die von Emergent und Saluqi vorgestellten Technologien haben uns wirklich beeindruckt, und wir sind stolz darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, so Brad Lunn, Managing Director von GA-ASI. Ich erwarte, dass aus der Blue Magic Netherlands-Veranstaltung mehrere andere Unternehmen hervorgehen werden. Wir hoffen, in naher Zukunft weitere Ankündigungen machen zu können.

Auf der Blue Magic-Investitions- und Innovationskonferenz in den Niederlanden hörten GA-ASI und seine Partner Pitches von innovativen niederländischen Unternehmen über ihre wichtigen in der Entwicklung befindlichen Technologien. Die Veranstaltung wurde gemeinsam von GA-ASI, dem niederländischen Verteidigungsministerium, dem niederländischen Wirtschaftsministerium, Brainport Development aus Eindhoven und der Brabant Development Agency (BOM) ausgerichtet. Die Schwerpunktfelder waren Künstliche Intelligenz/Maschinelles Lernen, Autonomie, fortschrittliche Werkstoffe, Sensoren, fortschrittliche Fertigung und Raumfahrt. Nahezu 50 Unternehmen bewarben sich, und nach Prüfung der Bewerbungen wurden 16 Unternehmen eingeladen, ihre Fähigkeiten zu präsentieren.

Nach einer überzeugenden Präsentation beider Firmen zu ihren jeweiligen Technologien auf der BMN-Veranstaltung sowie monatelangen ausführlichen geschäftlichen und technologischen Gesprächen mit den beiden Unternehmen hat sich GA-ASI zu Investitionen in Emergent Swarm Solutions und Saluqi Motors entschlossen.

Emergent Swarm Solutions entwickelt innovative Softwarelösungen für autonomes Fliegen und intelligente, dezentralisierte Schwarmfähigkeiten für eine Vielzahl von unbemannten Fahrzeugen. In Zusammenarbeit mit Emergent will GA-ASI entscheidende auf Autonomie ausgelegte Fähigkeiten für das aktuelle und zukünftige Flugsystemportfolio von GA-ASI entwickeln.

Es ist uns eine Freude, mit General Atomics zusammenzuarbeiten, um unsere Autonomie- und Schwarmfähigkeiten für die aktuelle und nächste Generation unbemannter Flugsysteme zu entwickeln und zum Einsatz zu bringen, sagt Lennart Bult, Mitbegründer und Managing Director von Emergent Swarm Solutions. Die Zusammenarbeit mit dem Team von General Atomics ist eine fantastische Erfahrung, und wir freuen uns darauf, im Rahmen dieser Partnerschaft fortschrittliche Fähigkeiten zu entwickeln.

Saluqi Motors stellt Motoren mit hoher Leistungsdichte und integrierter Elektronik her, die eine deutliche Erhöhung der Leistung und des Drehmoments in kleinen Paketen ermöglichen, was für luftgestützte Plattformen gut geeignet ist. GA-ASI arbeitet mit Saluqi zusammen, um die bestehenden Produkte für die strengen Umweltanforderungen von Luft- und Raumfahrtanwendungen zu qualifizieren und neue Produkte für spezielle Anwendungen zu entwickeln.

Wir fühlen uns sehr geehrt, von GA-ASI aus einem so starken Feld innovativer Unternehmen ausgewählt worden zu sein, freut sich Matthijs de Haan, CEO von Saluqi Motors. Unsere ultrakompakten und leistungsstarken Motoren sind so konzipiert, dass sie die anspruchsvollen Anforderungen der Luft- und Raumfahrtanwendungen erfüllen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden wir unsere Technologie weiter validieren und neue Lösungen für die Verteidigungs- und Raumfahrtindustrie entwickeln können.

GA-ASI ist ein weltweit führender Anbieter von unbemannten Flug- und damit verbundenen Missionssystemen. Das Unternehmen veranstaltete seine erste Blue Magic-Veranstaltung im Jahr 2019 in Belgien, weitere folgten in den Jahren 2020, 2021 und 2023. GA-ASI liefert acht MQ-9A-Flugsysteme an die Königlichen Luftstreitkräfte (KLu) der Niederlande.

GA-ASI ist entschlossen, die Zusammenarbeit mit der niederländischen Regierung und der niederländischen Industrie fortzusetzen, um technologische Innovationen in den Niederlanden zu fördern. GA-ASI beabsichtigt, in naher Zukunft weitere BMN-Veranstaltungen auszurichten, fügt Lunn hinzu.

Über GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit über 8 Millionen Flugstunden fliegt die UAS- Reihe Predator® seit über 30 Jahren und beinhaltet MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle® 25M, MQ-20 Avenger® und MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung langlebiger Multimissionslösungen verschrieben, die ein ständiges Situationsbewusstsein und schnelle Angriffe ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

