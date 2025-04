OTS: Hanseatic Bank / Geschäftsbericht 2024: Hanseatic Bank übertrifft ...

Geschäftsbericht 2024: Hanseatic Bank übertrifft Vorjahresergebnis deutlich (FOTO) Hamburg (ots) - - Jahresüberschuss von 70 Millionen Euro übertrifft Vorjahr um 20,3 Prozent - Rekordwert von 2,8 Milliarden Euro im Einlagenbestand bei Privatkund*innen - Effizienz mit einer Cost-Income-Ratio von 35,7 Prozent auf hohem Niveau Die Hanseatic Bank blickt trotz eines weiterhin herausfordernden Umfeldes auf ein gutes Geschäftsjahr 2024 zurück. Mit einem Jahresüberschuss von 70 Millionen Euro konnte das Unternehmen das Ergebnis aus dem Vorjahr um 12 Millionen Euro übertreffen. Das entspricht einem Plus von 20,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Beeindruckende Erfolge wurden in der Digitalisierung erzielt: Ein Großteil der Prozesse läuft inzwischen digital und teilweise automatisiert. Über 80 Prozent der Kund*innen sind bereits digital unterwegs. Stärke im Kredit- und Einlagengeschäft Das gesamte Kreditneugeschäft stieg leicht um 0,4 Prozent auf 3.114 Millionen Euro, wobei das eigene Kreditneugeschäft mit 877 Millionen Euro um 2,6 Prozent über dem Vorjahr lag. Besonders positiv entwickelte sich das Kreditkartengeschäft, das mit einem Umsatz von 2.988 Millionen Euro den Plan um 28,8 Prozent übertraf und gegenüber dem Vorjahr um 38,1 Prozent wuchs. Einen Rekordwert erreichte der Einlagenbestand aus dem Kund*innengeschäft und institutionellen Anlegern mit einem Zuwachs um 28,4 Prozent auf 3.087 Mio. Euro. "Wir hatten zwar auf mehr Rückenwind vom Markt gehofft, sind aber dennoch stolz auf das Erreichte", resümiert Detlef Zell, CEO Marktfolge bei der Hanseatic Bank. "Das gute Jahresergebnis zeigt, dass die Hanseatic Bank ein resilientes und anpassungsfähiges Unternehmen ist, das auch unter erschwerten Bedingungen wächst." Fokus auf Digitalisierung und Effizienz Auch im Jahr 2024 stand die Steigerung der Effizienz durch die Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen im Mittelpunkt. Die Cost-Income-Ratio von 35,7 Prozent belegt den Erfolg dieser Strategie. Zu den wichtigsten Faktoren einer erfolgreichen Digitalisierungsstrategie gehört eine hohe Konnektivität zwischen Menschen und Systemen, sowohl untereinander als auch wechselseitig. Ein Thema, mit dem sich auch der diesjährige Geschäftsbericht befasst. Michel Billon, CEO Marktbereich, erklärt: "Durch unsere hohe Konnektivität optimieren wir unsere Prozesse, verbessern das Kund*innenerlebnis, knüpfen engere unternehmerische Partnerschaften und arbeiten effizienter. Dies wiederum ermöglicht Wachstum ohne Ressourcensteigerung und verschafft uns mehr Zeit für ein besseres soziales Miteinander, für kreative Ideen und für wertschöpfende Aufgaben." Ausblick auf 2025 Für das Jahr 2025 sieht die Hanseatic Bank trotz der anhaltenden Unsicherheiten positive Entwicklungsmöglichkeiten. Der Fokus bleibt auf der Steigerung von Effizienz und Skalierbarkeit durch Automatisierung und Digitalisierung, um für unvorhersehbare Herausforderungen gewappnet zu sein und bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz zu wachsen. Zusammen mit einer klaren CSR-Strategie und einer starken Unternehmenskultur sieht sich das Unternehmen gut aufgestellt für ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Hier geht es zum digitalen Geschäftsbericht (https://www.hanseaticbank.de/fileadmin/docs/hb_gb_2024.pdf) der Hanseatic Bank für das Jahr 2024. Über die Hanseatic Bank GmbH & Co KG Die Hanseatic Bank ist seit ihrer Gründung 1969 in Hamburg zu Hause, Kund*innen und Partner hatte sie von Beginn an in ganz Deutschland. Denn Werner Otto hatte sie ins Leben gerufen, um den Kund*innen des Otto Versands die Finanzierung ihrer Wünsche zu ermöglichen. 2005 übernahm die französische Großbank Société Générale 75 Prozent der Anteile, die Otto Group hält weiterhin 25 Prozent. Inzwischen haben sich sowohl der Kund*innenstamm als auch die Produktpalette deutlich erweitert. Neben Konsumkrediten zählen heute auch Einlagen, Versicherungen und das Factoring zu den Geschäftsfeldern der Hamburger Privatbank. Ein Spezialgebiet sind ihre Kreditkarten mit innovativen Leistungen für Kund*innen und Kooperationspartner. Weitere Informationen über die Hanseatic Bank erhalten Sie unter https://www.hanseaticbank.de/ueber-uns . Pressekontakt: Charlotte von Hochberg Corporate Communication Manager Fuhlsbüttler Straße 437 22309 Hamburg Telefon: 040 646 03-303 Mail: mailto:presse@hanseaticbank.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/101624/6014439 OTS: Hanseatic Bank