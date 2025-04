Trump-Regierung hebt Sanktionen gegen Orbans Kabinettschef auf

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Die USA heben ihre Sanktionen gegen einen der engsten Vertrauten des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban auf.

Antal Rogan weiterhin auf der Liste zu führen, sei nicht mit den außenpolitischen Interessen der USA vereinbar, teilte eine Sprecherin des Außenministeriums in Washington am Dienstag mit. Rogan leitet seit 2015 Orbans Kabinettsbüro. Die Regierung von Joe Biden hatte kurz vor der Amtsübergabe an Donald Trump am 7. Januar Rogan auf die Sanktionsliste gesetzt, weil sie ihm Korruption und Vetternwirtschaft vorwarf. Die Regierung in Budapest erklärte umgehend, den Schritt anzufechten, sobald Trump Präsident ist.

Orban und seine nationalkonservative Partei Fidesz zählen zu den lautstärksten Befürwortern Trumps in Europa. Während Bidens Präsidentschaft war das Verhältnis der USA zu Ungarn dagegen deutlich abgekühlt, was vor allem an Orbans Russlandnähe in Zeiten des Ukraine-Kriegs lag. Auch in der Europäischen Union gibt es regelmäßig Konflikte mit Orban, der schon seit Jahren immer wieder mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert ist, diese jedoch allesamt zurückgewiesen hat.

