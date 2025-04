USA: Industrieproduktion sinkt erstmals seit November

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Industrieproduktion erstmals seit dem vergangenen Herbst gesunken. Im März ging die Fertigung im Vergleich zu Vormonat um 0,3 Prozent zurück, wie die US-Notenbank Fed am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang um 0,2 Prozent erwartet.

Der Produktionsdämpfer im März ist der erste seit dem vergangenen November. Allerdings wurden die Daten für den Vormonat etwas nach oben revidiert. Demnach legte die Fertigung im Februar um 0,8 Prozent zu, nachdem zuvor ein Anstieg um 0,7 Prozent gemeldet worden war.

Die Kapazitätsauslastung der Industrieunternehmen ging zurück. Sie fiel im März um 0,4 Prozentpunkte auf 77,8 Prozent. Volkswirte hatten mit 77,9 Prozent gerechnet./jkr/jsl/he