Vance besucht Italien und Indien

Washington (Reuters) - US-Vizepräsident JD Vance reist vom 18. bis 24. April nach Italien und Indien.

In beiden Ländern seien Spitzengespräche über "gemeinsame wirtschaftliche und geopolitische Prioritäten" vorgesehen, wie das Weiße Haus am Mittwoch mitteilte. Es wird erwartet, dass der Stellvertreter von US-Präsident Donald Trump und konvertierte Katholik in Rom die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sowie den Kardinalstaatssekretär des Vatikan, Pietro Parolin, trifft. In Indien wiederum ist ein Treffen mit Ministerpräsident Narendra Modi angedacht. Stationen der Reise sollen Neu-Delhi, Jaipur und Agra sein. Die Eltern von Vances Ehefrau, Second Lady Usha Vance, stammen aus Indien.

Während der Reise finden in Rom und im Vatikan die Osterfeierlichkeiten statt. Außerdem soll am Samstag in der italienischen Hauptstadt eine zweite Gesprächsrunde zwischen Vertretern der USA und des Iran über das Atomprogramm der Islamischen Republik ausgerichtet werden, wie iranische Staatsmedien meldeten. US-Medienberichten zufolge wird aber nicht davon ausgegangen, dass Vance an diesen Gesprächen teilnimmt.

