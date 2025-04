Chengdu 2025: Internationale Städtepartnerschaftskonferenz für Zusammenarbeit und Entwicklung

EQS Newswire / 17.04.2025 / 08:45 CET/CEST



CHENGDU, CHINA - Media OutReach Newswire - 17. April 2025 - Am 16. April wurde in Chengdu feierlich die "Internationale Städtepartnerschaftskonferenz für Zusammenarbeit und Entwicklung Chengdu 2025" eröffnet. Ausgerichtet wurde sie von der Volksregierung der Stadt Chengdu, organisiert vom Amt für auswärtige Angelegenheiten der Stadtregierung.





Die diesjährige Konferenz trägt das Thema "Gemeinsam Hand in Hand für Zusammenarbeit und gemeinsamen Gewinn". Zu den Hauptveranstaltungen zählen die Eröffnungszeremonie, ein Runder Tisch mit Bürgermeistern, thematische Präsentationen und Exkursionen sowie zahlreiche bilaterale Treffen und begleitende Rahmenprogramme.Zur Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Chengdu und den fünf zentralasiatischen Staaten in den Bereichen Handel, Investitionen, Infrastruktur und Kultur hat Chengdu die Zentralasiatische Gesellschaft zur Förderung von Handel und Wirtschaft gegründet, deren Eröffnungszeremonie im Rahmen der Konferenz stattfinde.Der Vorsitzende des Belgisch-Chinesischen Wirtschaftsverbands, Dewit, betonte während der Konferenz, dass Chengdu für Belgien ein bedeutendes Tor zu den Märkten in West- und Zentralchina darstellt. Er sagte: „Chengdu und Belgien verfügen über eine solide Grundlage in der Pharma- und Technologiebranche. Sichuan Airlines betreibt bereits mehrere Frachtverbindungen nach Belgien, künftig könnten auch Direktflüge für Passagiere aufgenommen werden. Im Bildungsbereich sollten die Hochschulen beider Seiten engere Verbindungen aufbauen und den Studierendenaustausch fördern."Als Zentrum der internationalen Beziehungen Westchinas unterhält Chengdu seit der Städtepartnerschaft mit Montpellier (Frankreich) im Jahr 1981 mittlerweile 241 Partnerstädte weltweit. Diese Städtepartnerschaften haben nicht nur einen multikulturellen Austausch und eine gegenseitige Bereicherung mit sich ermöglicht, sondern auch neue Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung, technologische Innovation und Bildungskooperation der Stadt geliefert.Seit 2016 hat Chengdu bereits sechs erfolgreiche Bürgermeisterforen mit internationalen Partnerstädten veranstaltet. Im Jahr 2025 wird Chengdu diese Veranstaltungsreihe weiterentwickeln und in die Internationale Städtepartnerschaftskonferenz für Zusammenarbeit und Entwicklung überführen, um die internationale Kooperation noch gezielter auszubauen.

News Source: The Foreign Affairs Office of the Chengdu Municipal People's Government