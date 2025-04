EQS-News: clearvise AG erreicht Ziele für das Geschäftsjahr 2024 – Umsatz- und Ergebniswachstum für 2025 erwartet

EQS-News: clearvise AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

clearvise AG erreicht Ziele für das Geschäftsjahr 2024 – Umsatz- und Ergebniswachstum für 2025 erwartet



Konzernumsatz lag bei 36,1 Mio. EUR innerhalb der Prognosespanne

Bereinigtes EBITDA mit 23,0 Mio. EUR am oberen Ende der prognostizierten Bandbreite

Produktion mit 441 GWh im Rahmen der Erwartungen; PV-Anteil steigt auf 34 %

Aufnahme einer aktiven Dividendenpolitik: Zahlung einer Dividende von 0,06 EUR

Ausblick für 2025: Umsatz von 43,3-45,5 Mio. EUR und bereinigtes EBITDA von 27,1-29,2 Mio. EUR erwartet

Frankfurt, 17. April 2025 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Portfolio aus Wind- und PV-Anlagen, hat heute den Geschäftsbericht für das Jahr 2024 veröffentlicht. Das Unternehmen blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück. Für alle Kennzahlen wurde die im April 2024 kommunizierte Prognose erreicht.



Manuel Sieth, CFO der clearvise AG, erläutert: „Das Marktumfeld war 2024 nicht einfach. Bei volatilen Rahmenbedingungen ist es uns aber gelungen, die strategische Weiterentwicklung unseres Unternehmens profitabel und verlässlich voranzutreiben. Wir haben kontinuierlich unser Bestandsportfolio kaufmännisch und technisch optimiert. Darüber hinaus konnten wir selektiv weitere Wind- und PV-Parks sowie Entwicklungsprojekte zu attraktiven Renditen erwerben. Zudem ist uns der Einstieg über unseren clearPARTNERS-Ansatz in den italienischen Markt gelungen. So haben wir unsere Ziele ausnahmslos erreicht und befinden uns in einer starken Position, um unser Portfolio gezielt in unseren Kernländern auszubauen.“



Der Konzernumsatz lag im Geschäftsjahr 2024 mit 36,1 Mio. EUR (2023: 44,8 Mio. EUR) innerhalb der prognostizierten Spanne von 35,5 bis 37 Mio. EUR. Das bereinigte EBITDA erreichte mit 23,0 Mio. EUR (2023: 30,3 Mio. EUR) das obere Ende der Prognosespanne von 21,8 bis 23,1 Mio. EUR. Den Rückgang bei den Kennzahlen hatte das Unternehmen erwartet, da zum einen die finnischen Windparks im Jahr 2023 verkauft wurden und sich zum anderen die Strompreise insbesondere in Deutschland auf einem niedrigeren Niveau stabilisierten. Der operative Cashflow sank aufgrund der geringeren Umsätze auf 14,8 Mio. EUR (2023: 16,6 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote blieb mit 42 % (2023: 44 %) auf einem hohen Niveau, sodass clearvise in diesem Jahr eine aktivere Dividendenpolitik aufnimmt. clearvise plant der Hauptversammlung 2025 vorzuschlagen, erstmals eine Dividende in Höhe von 0,06 EUR pro dividendenberechtigter Stückaktie zu zahlen. Damit sollen die Aktionäre an den vergangenen Erfolgen des Unternehmens partizipieren können. Die Hauptversammlung wird am 04. Juli 2025 stattfinden.



Auch bei der Stromproduktion hat clearvise mit 441 GWh (2023: 533 GWh) die prognostizierte Spanne von 440 bis 460 GWh erreicht. Schlechtere Windverhältnisse, vor allem im vierten Quartal, und geringere Einstrahlungswerte der Sonne verhinderten eine höhere Produktion. Dabei trug die Windenergie mit 291,5 GWh rund 66 % (2023: 76 %) zur Produktion bei, während auf Photovoltaik 149,6 GWh bzw. 34 % (2023: 23 %) entfielen. clearvise kommt damit dem Ziel der jeweils hälftigen Stromproduktion aus Wind- und Sonnenenergie näher. Einen wesentlichen Beitrag dazu leistete der Zubau des PV-Projekts Wolfsgarten.



Ausblick für 2025 Petra Leue-Bahns, CEO der clearvise AG, blickt optimistisch auf das laufende Jahr: „Wir sind nach den Zukäufen im vergangenen Jahr mit einem deutlich größeren operativen Portfolio ins Jahr 2025 gestartet. Mit dem französischen clearPARTNERS PV-Park Chassiecq, der gerade ans Netz gegangen ist, und dem im Bau befindlichen deutschen Windpark Weilrod 2 kommen neue Anlagen hinzu. Wir planen zudem den weiteren Zukauf einer PV-Anlage. Die finanzielle Basis für dieses Wachstum aus eigener Kraft haben wir mit dem guten Cashflow und der soliden Eigenkapitalquote geschaffen.“



Mit diesem Portfolioausbau soll sich die Jahresproduktion soll sich auf 529 bis 557 GWh erhöhen. Diese Prognose wurde auf Basis des langjährigen Mittelwert der Ertragsgutachten erstellt. Zudem hat clearvise das operative Portfolio von 316 MW zum 31.12.2024, den im April 2025 vollständig in Betrieb genommenen PV-Park Chassiecq mit rund 36,4 MW sowie den in Bau befindlichen Windpark Weilrod 2 mit rund 18,6 MW berücksichtigt. Die Volatilität bei den Strompreisen ist weiterhin hoch, weshalb eine belastbare Vorhersage der Preise schwierig ist. clearvise prognostiziert daher einen steigenden Umsatz auf eine Spanne von 43,3 Mio. EUR bis 45,5 Mio. EUR auf Basis gesicherter Preise durch PPAs (Purchase Power Agreement) oder die jeweiligen Tarife abzüglich der Aufwendungen für die Stromvermarktung. Bedingt durch die steigenden Umsätze erwartet das Unternehmen ein steigendes um Sondereffekte bereinigtes EBITDA von 27,1 Mio. EUR bis 29,2 Mio. EUR.



Der Geschäftsbericht 2024 steht auf der Unternehmenswebseite in der Rubrik Investor Relations unter clearvise.de zur Einsicht zur Verfügung.



Über clearvise

Die clearvise AG ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks.



Auf Basis eines digitalisierten Assetmanagements und der drei-Säulen-Akquisitionsstrategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio profitabel auszubauen und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt (www.clearvise.com).



