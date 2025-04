IRW-News: ACCESS Newswire: 4ocean und U.S. Polo Assn. setzen neuen Meilenstein und wollen 350.000 Pfund Müll aus den Weltmeeren entfernen

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: 4ocean und U.S. Polo Assn. setzen neuen Meilenstein und wollen 350.000 Pfund Müll aus den Weltmeeren entfernen

WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 17. April 2025 / U.S. Polo Assn., die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), freut sich, als Certified Cleanup Partner die fortgesetzte Beseitigung von Müll aus den Weltmeeren in Partnerschaft mit 4ocean, einem in Florida ansässigen Unternehmen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, die Plastikkrise in den Ozeanen zu beenden, bekannt zu geben. Mit der Zusage, weitere 125.000 Pfund Müll zu entfernen, haben sich die beiden Organisationen nun zum Ziel gesetzt, insgesamt rund 350.000 Pfund aus Flüssen, Ozeanen und Küstengebieten weltweit zu beseitigen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79266/USPA_1014720_DE_PRCOM.001.jpeg

U.S. Polo Assn.

4ocean engagiert sich für die Beendigung der Plastikkrise in den Ozeanen. Seit 2017 konnten die professionellen Vollzeitkapitäne und Crewmitglieder mehr als 42 Millionen Pfund Plastikmüll und andere vom Menschen verursachten Abfälle aus den Ozeanen, Flüssen und Küstengebieten der Welt entfernen.

Die langfristige Zusammenarbeit mit U.S. Polo Assn. als Certified Cleanup Partner im Rahmen unserer Zielsetzung, zur Säuberung der Weltmeere beizutragen, ist genau das, was wir uns vom Aufbau von Beziehungen in der Gemeinschaft wünschen, sagte Alex Schulze, Mitbegründer von 4ocean. Die Vorreiterschaft, das Engagement und die Unterstützung der U.S. Polo Assn. haben in den letzten vier Jahren maßgeblich dazu beigetragen, einen wirksamen Beitrag zum Kampf gegen die Plastikverschmutzung der Weltmeere zu leisten.

Die Partnerschaft zwischen 4ocean und U.S. Polo Assn. begann im Jahr 2021, und nun haben sich die beiden Organisationen das Ziel gesetzt, gemeinsam rund 350.000 Pfund Müll weltweit zu entfernen. 4ocean und U.S. Polo Assn. setzen sich im Rahmen von Säuberungsaktionen an mehreren Standorten gemeinsam für Nachhaltigkeit ein, die sich positiv auf die Weltmeere auswirkt. Diese bedeutsame Partnerschaft, die unter dem Motto Play Your Part alle dazu ermutigt, ihren Beitrag zu leisten, ist Teil der globalen USPA Life-Nachhaltigkeitsinitiative von U.S. Polo Assn. Das Ziel von USPA Life besteht darin, die Umweltbelastung durch U.S. Polo Assn. zu reduzieren, indem die Praktiken der Marke mit den Zielen der nachhaltigen Entwicklung in Einklang gebracht werden. Damit soll ein positiver Einfluss auf Menschen, Produkte und den Planeten gewährleistet werden.

Im Rahmen von USPA Life arbeitet 4ocean mit dem Global Team von U.S. Polo Assn. in Palm Beach County (Florida) zusammen, um das vierte Jahr in Folge die jährliche Beach Cleanup-Aktion der vom Polosport inspirierten Marke durchzuführen. Die Marke bietet außerdem eine globale und wachsende Auswahl an nachhaltigen USPA Life-Kleidungsstücken, -Schuhen und -Accessoires an, mit deren Kauf Verbraucher die Nachhaltigkeitsinitiativen unterstützen können.

Im Zuge des weiteren Ausbaus der USPA Life-Initiative von U.S. Polo Assn. sind wir stolz, unsere langjährige Partnerschaft mit 4ocean fortzusetzen, um unseren Teil zur Lösung der Plastikkrise in den Ozeanen beizutragen, und zwar durch die Förderung unseres Ziels, etwa 350.000 Pfund Müll aus weltweiten Gewässern zu entfernen, so J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das für die Verwaltung und Vermarktung der globalen, milliardenschweren Marke U.S. Polo Assn. verantwortlich zeichnet. Diese Partnerschaft ist ein Beispiel für die Kraft des gemeinschaftlichen Handelns bei Nachhaltigkeitsanstrengungen und unterstreicht unser Engagement für ökologische und soziale Verantwortung.

Im Rahmen dieser Partnerschaft fungiert 4ocean auch als offizieller Recycling-Partner bei der U.S. Open Polo Championship® 2025. In dieser Funktion sammelt 4ocean bei der prestigeträchtigen und ausverkauften Veranstaltung im USPA National Polo Center (NPC) Plastikmüll und sonstige Abfälle ein. Außerdem steht auch ein von 4ocean entworfenes Armband im USPA Shop im NPC zum Verkauf. Während des Finales der U.S. Open Polo Championship werden außerdem eine Reihe von Werbespots des Unternehmens, das sich für die Reinigung der Weltmeere einsetzt, auf mehreren ESPN-Plattformen ausgestrahlt, womit Millionen von Verbrauchern und Sportfans auf die Krise aufmerksam gemacht werden sollen.

Mehr über die Partnerschaft erfahren Sie unter uspoloassnglobal.com/4ocean.

Über 4ocean

4ocean ist ein mit der Säuberung der Weltmeere befasstes Unternehmen mit Sitz in Boca Raton (Florida), das sich für die Bekämpfung der Plastikkrise in den Ozeanen einsetzt. Als gemeinnützige Gesellschaft und zertifizierte B-Corporation nutzt 4ocean die Kraft der Wirtschaft, um eine globale Säuberungsaktion zu finanzieren, die jedes Jahr Millionen Pfund Plastik und anderen Müll aus den Ozeanen, Flüssen und Küstengebieten der Welt entfernt.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Poloclubs und Polospielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde und seinen Sitz im USPA National Polo Center in Wellington (Florida) hat. Dieses Jahr feiert die U.S. Polo Assn. zusammen mit der USPA 135 Jahre sportliche Inspiration. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.100 Einzelhandelsgeschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden von weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten und Star Sports in Indien werden jetzt mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der global führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, NBA und MLB. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales und digitales Wachstum anerkannt. Aufgrund seines enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige beachtenswerte Medienquellen rund um den Globus zu nennen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte uspoloassnglobal.com und folgen Sie @uspoloassn.

Kontaktdaten

Stacey Kovalsky

Vice President, Global PR and Communications

skovalsky@uspagl.com

+001.561.790.8036

Kaela Drake

PR & Communications Specialist

kdrake@uspagl.com

+001.561.461.8596

QUELLE: U.S. Polo Assn.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79266

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79266&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.