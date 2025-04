Japanische Börse auf Erholungskurs -Handelsgespräche im Fokus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Nach den jüngsten Verlusten ist die japanische Börse am Donnerstag auf Erholungskurs gegangen.

Der Nikkei-Index gewann 1,3 Prozent auf 34.366 Punkte, der breiter gefasste Topix stieg ebenfalls um 1,3 Prozent. Die Stimmung bleibt angesichts des von US-Präsident Donald Trump losgetretenen Handelskriegs laut Börsianern allerdings fragil. Der Blick richte sich nun vor allem auf die Handelsgespräche zwischen den USA und Japan. Trump bezeichnete das jüngste Treffen mit einer japanischen Handelsdelegation in Washington auf seiner Online-Plattform Truth Social als großen Fortschritt. Der japanische Wirtschaftsminister Ryosei Akazawa kündigte ein weiteres Treffen der USA und Japans noch in diesem Monat an. Japan ist eines der ersten Länder, die mit den USA in Verhandlungen über Trumps Zölle eingetreten sind.

Viele Aktien, die wie die Chip-Aktien am Mittwoch deutliche Verluste hinnehmen mussten, wurden zurückgekauft. Mit zu den Gewinnern zählten unter anderem der Chiptester und Nvidia-Zulieferer Advantest mit einem Plus von 3,5 Prozent. Auch Auto-Titel legten teilweise zu, da sie als Export-Aktien von einem etwas schwächeren Yen profitierten. Mazda Motor rückten um 3,2 Prozent vor.

Am chinesischen Aktienmarkt hielten sich die Investoren am Donnerstag eher zurück. Der Shanghai-Composite kam kaum vom Fleck, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,1 Prozent. Mit Sorgen betrachteten die Anleger den sich immer weiter hochschaukelnden Handelskonflikt mit den USA. Es sehe nicht so aus, als ob hier eine Seite bald nachgeben werde, sagte Ting Lu von Nomura. Das chinesische Außenministerium kündigte zuletzt an, es werde dem "Spiel der USA mit den Zöllen" keine Beachtung schenken. China reagierte damit auf die Ankündigung des Weißen Hauses, China müsse wegen seiner Vergeltungsmaßnahmen mit Zöllen von bis zu 245 Prozent rechnen.

Asiatische Aktienindizes am Kurse um 08:00 Veränderung in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei 34.312,49 +1,2%

Topix 2.524,32 +1,1%

Shanghai 3.276,50 +0,0%

CSI300 3.765,86 -0,2%

Hang Seng 21.308,42 +1,2%

Kospi 2.470,20 +0,9%

----------

Währungen Kurse um 08:00

Uhr

Euro/Dollar 1,1352

Pfund/Dollar 1,3209

Dollar/Yen 142,72

Dollar/Franken 0,8178

Dollar/Yuan 7,3090

Dollar/Won 1.418,54

(Bericht von: Kevin Buckland, Shanghai Newsroom, Daniela Pegna, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)