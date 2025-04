Pressestimme: 'Frankfurter Neue Presse' zu WHO-Pandemievertrag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Neue Presse" zum WHO-Pandemievertrag:

"Mehr als ein erster Schritt ist der Vertrag nicht. Allein die Einigung darauf hat Jahre gedauert, nun müssen den Vertrag auch noch 60 Länder ratifizieren - und wenn das in etwa zwei Jahren der Fall sein wird, ist die USA nicht mehr Mitglied der WHO. Zudem geht gerade die US-Regierung gegen die freie Wissenschaft vor, sollten etwa Erkenntnisse zum Überspringen der Vogelgrippe auf Rinder unterdrückt werden. Und auch wenn die Corona-Zeit eine große Herausforderung für die gesamte Welt darstellte, war doch die geopolitische Lage übersichtlicher als heute. Nun wäre in einer Pandemie unklar, wie sich ein Handelskrieg, der die Pharmaindustrie stark betrifft, etwa auf die Entwicklung und Verteilung von Impfstoffen auswirkt."