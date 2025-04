Sichergestellter Öltanker 'Eventin' auf neuen Ankerplatz verlegt

SASSNITZ (dpa-AFX) - Der vom deutschen Zoll eingezogene Öltanker "Eventin" ist verlegt worden. Das Schiff befindet sich weiter nahe der Ostseeinsel Rügen, etwa drei Seemeilen von der vorherigen Liegeposition entfernt, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Behördenkreisen erfuhr.

Es handle sich um einen Ankerplatz, auf dem Schiffe mit gefährlichen Gütern sicher liegen könnten, ohne die Umgebung zu beeinträchtigen. Vom Zoll beauftragte Schlepper zogen das Schiff zu der sogenannten Nordperd-Reede.

Der Tanker ist eines von mehr als 150 Schiffen der sogenannten russischen Schattenflotte, gegen die Sanktionen der EU gelten. Die "Eventin" trieb im Januar stundenlang manövrierunfähig in der Ostsee - sämtliche Systeme waren ausgefallen. Nach früheren Angaben hat das unter Panama-Flagge fahrende Schiff rund 100.000 Tonnen Öl an Bord. Der Tanker war von Ust-Luga in Russland nach Port Said in Ägypten unterwegs.

Im April hatte das Bundesfinanzministerium mitgeteilt, dass der Tanker vom deutschen Zoll sichergestellt und eingezogen worden ist. Dagegen seien Rechtsmittel eingelegt worden. Wer die Rechtsmittel eingelegt hat, ist nicht bekannt./lkm/DP/men