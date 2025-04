DAX-FLASH/Trump poltert gegen Fed-Chef: Dax nach US-Kursrutsch im Minus erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die fortgesetzten politischen Kapriolen der neuen US-Regierung dürften am Dienstag nach Ostern auch die europäischen Börsen belasten. Der Dax wurde zwei Stunden vor dem Auftakt in die verkürzte Handelswoche vom Broker IG 0,6 Prozent tiefer auf 21.070 Punkte taxiert. Eine Attacke des US-Präsidenten Donald Trump auf Notenbankchef Jerome Powell hatte am Ostermontag für starke Verluste an den New Yorker Börsen gesorgt.

"Der deutsche Leitindex befindet sich nach wie vor in einem von Unsicherheit, Nervosität und Handlungspanik geprägtem Marktumfeld", schrieb am Morgen Chartexperte Martin Utschneider von Finanzethos. Nach einer zwischenzeitlichen Erholung gingen die Blicke der Anleger wieder in Richtung der 21.000-Punkte-Marke. Eine Rückkehr der Volatilität dürfe nicht ausgeschlossen werden.

Trump forderte abermals eine Zinssenkung und bezeichnete Powell als "Mr. Zu Spät" sowie einen "großen Loser", weil dieser die Zinsen wegen großen Inflationsrisiken vorerst nicht senken will. Mit der Sorge, dass Trump versuchen könnte, Powell aus dem Amt zu drängen, bringt der US-Präsident noch mehr Unsicherheit unter die bereits von seiner Zollpolitik geplagten Anleger.

Im Fokus steht am Dienstag auch die Berichtssaison: Nach US-Börsenschluss werden die Resultate des Dax-Schwergewichts SAP erwartet./tih/mis