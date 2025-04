IRW-News: ACCESS Newswire: IXOPAY betraut Rachel Mae als Vice President of Sales mit der Umsetzung seiner globalen Umsatzstrategie in einem nachfragestarken Marktumfeld

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: IXOPAY betraut Rachel Mae als Vice President of Sales mit der Umsetzung seiner globalen Umsatzstrategie in einem nachfragestarken Marktumfeld

Erfahrene Vertriebsführungsexpertin wird IXOPAY bei der Intensivierung des Kundenkontakts, der Wachstumssteigerung auf internationaler Ebene und der raschen Umsetzung seiner leistungsstarken Umsatzstrategie unterstützen.

LEHI, UT / ACCESS Newswire / 22. April 2025 / IXOPAY, eine führende Plattform für Zahlungsorchestrierungslösungen auf Unternehmensebene, hat heute die Ernennung von Rachel Mae als Vice President of Sales bekannt gegeben. Mae hat über 20 Jahre Erfahrung im Aufbau und in der Führung von leistungs- und umsatzstarken Unternehmen in den Bereichen Software as a Service (SaaS), Finanztechnologie (FinTech) und Zahlungslösungen und wird bei IXOPAY für die Umsatzsteigerung und die Ausweitung der Marktpräsenz auf globaler Ebene verantwortlich zeichnen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79311/IXOPAY-PR-042225_DEPRCOM.001.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79311/IXOPAY-PR-042225_DEPRCOM.002.jpeg

Mae verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz beim Aufbau transformativer Vertriebsstrategien, der Entwicklung skalierbarer Wachstumsmodelle und der Zusammenstellung kundenorientierter Go-to-Market-Teams. Mit ihren Führungskompetenzen wird sie IXOPAY maßgeblich dabei unterstützen, seine globale Expansion fortzusetzen und seine Position als vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen, die ihre Zahlungssysteme optimieren bzw. resilienter und flexibler gestalten wollen, zu stärken.

Rachels Art der Vertriebsführung ist genau das, was wir brauchen, um unser rasches Wachstum bestmöglich zu bewältigen, erklärt Brady Harris, Chief Executive Officer von IXOPAY. Sie weiß, wie man Teams für den Erfolg rüstet, die Umsetzung an strategischen Prioritäten ausrichtet und konsistente Ergebnisse liefert. Ihr fachliches Know-how wird uns bei der Fortsetzung unserer dynamischen Entwicklung auf globaler Ebene als Anbieter erstklassiger Orchestrierungslösungen für Unternehmen eine entscheidende Stütze sein.

Mae war vor ihrem Einstieg bei IXOPAY bei A Sales Growth Company tätig, wo sie als leitende Beraterin für einige der innovativsten SaaS- und FinTech-Unternehmen der Welt schlagkräftige Vertriebsförderungsprogramme entwickelte. Davor bekleidete sie leitende Positionen im Vertrieb und in der regionalen Führung, wo sie die Teams durch intensive Scale-up-Phasen navigierte und Umsatzsteigerungssysteme entwickelte, die ein Wachstum jenseits der 100-Millionen-Dollar-Marke ermöglichten.

Bereits vor ihrer Anstellung bei IXOPAY war Mae als strategische Vertriebsberaterin für das Unternehmen tätig. Sie entwickelte ein profundes Verständnis der Plattform, der kommerziellen Prioritäten und der Markteinführungsstrategie und war so in der Lage, direkt nach ihrem Einstieg voll durchzustarten.

Im Unternehmensvertrieb geht es darum, echte Probleme mit Dringlichkeit und Klarheit zu lösen, so Rachel Mae, VP of Sales von IXOPAY. Die Plattform von IXOPAY ermöglicht Unternehmen die Einflussnahme und Flexibilität, die sie brauchen, um in einem sich stetig entwickelnden, komplexen Markt für Zahlungslösungen erfolgreich zu sein. Ich freue mich schon sehr darauf, eine Vertriebsorganisation zu leiten, die ihre Kunden nicht nur dort abholt, wo sie sind, sondern ihnen auch rasch zu Wettbewerbsvorteilen verhilft.

Mae lebt in Sacramento (Kalifornien) und ist dem Chief Executive Officer von IXOPAY, Herrn Brady Harris, direkt unterstellt.

Über IXOPAY

IXOPAY ist ein führender Anbieter von Zahlungsorchestrierung auf Unternehmensebene, der es Unternehmen ermöglicht, ihre Zahlungssysteme zu vereinfachen, zu sichern und zu skalieren. IXOPAY wickelte Transaktionen im Wert von über 40 Milliarden $ für Kunden in über 30 Ländern ab. Angesichts einer vollständig integrierten Plattform, Tokenisierungsfunktionen und flexiblen Modulen zur Zahlungsoptimierung ermöglicht IXOPAY Unternehmen die nahtlose Verwaltung von Zahlungen über mehrere Anbieter hinweg. Erfahren Sie mehr unter www.ixopay.com.

