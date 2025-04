Merz nicht bei Beisetzung des Papstes

BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Vorsitzende und voraussichtliche künftige Kanzler Friedrich Merz reist nach Parteiangaben nicht zur Trauerfeier für den gestorbenen Papst Franziskus nach Rom. Merz wird in Absprache mit dem Bundespräsidenten und dem geschäftsführenden Bundeskanzler nicht an der Beisetzung teilnehmen, wie ein CDU-Sprecher auf Anfrage mitteilte.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der geschäftsführende Kanzler Olaf Scholz (SPD) werden dem verstorbenen Papst gemeinsam die letzte Ehre erweisen. Steinmeier werde bei der Beisetzung in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom am Samstag eine größere deutsche Delegation leiten, teilte das Bundespräsidialamt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Regierungssprecher Steffen Hebestreit bestätigte, dass Scholz den Bundespräsidenten begleiten wird. Es dürften auch Spitzenvertreter der anderen Verfassungsorgane, also des Bundestags, des Bundesrats und des Bundesverfassungsgerichts, dabei sein.