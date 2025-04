OTS: compassio Gruppe B.V. & Co. KG / Entgegen dem Branchentrend: Führender ...

Entgegen dem Branchentrend: Führender Pflegeheimbetreiber compassio zurück in der Gewinnzone (FOTO) Ulm (ots) - - compassio erzielt 2024 trotz Branchenschwäche die Rückkehr in die Gewinnzone - Umsatz über 500 Mio. EUR und operative Marge von 2,5 % - Erfolgsfaktoren: Belegung auf 92 %, vollständiger Verzicht auf Leiharbeit, effizientes Kosten- und Pflegesatzmanagement - Acht neue Einrichtungen mit rund 1.000 Pflegeplätzen eröffnet - Ausbau der Jungen Pflege als strategisches Wachstumsfeld - Führungsteam um CEO Christopher Nolde etabliert agile, kennzahlenbasierte Unternehmenssteuerung - 3.300 neue Mitarbeitende eingestellt Die compassio Gruppe ist mit 94 stationären Pflegeeinrichtungen und über 10.800 Pflegeplätzen (inkl. Junge Pflege, Tagespflege, Außerklinische Intensivpflege und betreutes Wohnen) einer der fünf größten privaten Betreiber in Deutschland. compassio gelang im Geschäftsjahr 2024 die Rückkehr in die Gewinnzone - und das entgegen dem Branchentrend: Die multiplen Herausforderungen in der stationären Pflege führten in den letzten zwei Jahren zu mehr als 1.000 Insolvenz- und Schließungsfällen von Pflegeheimen. Anders compassio, die mit dem vor 20 Monaten gestarteten neuen CEO Christopher Nolde den Fokus auf operative Exzellenz, die überfällige Integration sämtlicher Unternehmensbereiche und digitalisierte Prozesse legen. Mit Erfolg: Erstmals konnte die Gruppe die Umsatzmarke von 500 Millionen Euro überschreiten und eine operative Ergebnisquote von rund 2,5 % erzielen. Maßgeblich für den Erfolg waren die Steigerung der Belegung der Bestandshäuser auf 92 % , der inzwischen vollständige Abbau von Leiharbeit , sowie ein straffes Kosten- und Pflegesatzmanagement . 2024 wurden acht neue Einrichtungen mit rund 1.000 neuen Pflegeplätzen erfolgreich in Betrieb genommen. Die Junge Pflege als strategisches Wachstumsfeld wird weiter ausgebaut. Das Hausportfolio von compassio ist eines der modernsten unter den größeren Betreibern in Deutschland. "Zusammen mit Oliver Jaenicke (CFO), Monika Nirschl (COO) und Johannes Knake (CPO) führen wir das Unternehmen konsequent nach betriebswirtschaftlichen Kennzahlen. Dabei setzen wir auf eine lebendige, agile und ergebnisorientierte Führungskultur. Rund 3.300 neue Mitarbeitende konnten wir letztes Jahr einstellen. Leadership, gute Dienstpläne und offene Kommunikation wirken direkt positiv auf Team und Bewohner:innen. Wir verdienen wieder Geld mit unserem Kerngeschäft - und setzen weiter auf Wachstum", sagt Christopher Nolde (CEO). Bis 2030 vergrößert sich die Gruppe auf rund 120 Einrichtungen . Pressekontakt: compassio Gruppe B.V. & Co. KG Beilquadrat - Agentur für Identität und Identifikation AnsprechpartnerInnen: Sascha Lindemann, Linda Schreiber und Sarah Schulz E: mailto:presse@compassio.de T: 0170 22 77224 Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/176055/6016861 OTS: compassio Gruppe B.V. & Co. KG