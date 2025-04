Papst Franziskus wird am Samstag beigesetzt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Rom (Reuters) - Die Trauerfeier für den am Ostermontag verstorbenen Papst Franziskus soll am Samstag um 10.00 Uhr im Petersdom in Rom stattfinden.

Dies teilte der Vatikan am Dienstag mit. Bereits am Mittwoch werde der Leichnam des 88-Jährigen um 09.00 Uhr (MESZ) in den Petersdom überführt und aufgebahrt. Dort können Gläubige ihm die letzte Ehre erweisen. Derzeit ist er in der Kapelle der Residenz Santa Marta aufgebahrt, wo Franziskus während seines zwölfjährigen Pontifikats lebte. Zur Trauerfeier am Samstag werden Gäste aus aller Welt erwartet. Angekündigt hat seinen Besuch bereits US-Präsident Donald Trump.

