WOCHENVORSCHAU: Termine bis 6. Mai 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 6. Mai 2025

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 23. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Q1-Zahlen 07:00 NLD: Akzo Nobel, Q1-Zahlen 07:00 SWE: Tele2 AB, Q1-Zahlen 07:15 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q1-Umsatz 07:15 LUX: Eurofins Sientific, Q1-Umsatz 07:20 SWE: Volvo AB, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Danone, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q1-Umsatz 08:15 SWE: Investor AB, Q1-Zahlen 09:00 ITA: Generali Group, Hauptversammlung 10:00 CHE: Sulzer, Hauptversammlung 10:00 NLD: ASML Holding, Hauptversammlung 11:00 SCO: Natwest, Hauptversammlung 11:00 DEU: Hawesko Holding, Bilanz-Pk 12:30 USA: Boston Scientific, Q1-Zahlen 12:30 USA: GE Vernova, Q1-Zahlen 13:00 USA: General Dynamics, Q1-Zahlen 13:00 USA: CME Group, Q1-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris, Q1-Zahlen 13:00 USA: AT&T, Q1-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q1-Zahlen 14:00 NLD: ABN Amro, Hauptversammlung 14:00 USA: Norfolk Southern, Q1-Zahlen 15:00 USA: Eaton, Hauptversammlung 15:30 USA: Goldman Sachs, Hauptversammlung 16:00 USA: Cigna, Hauptversammlung 17:45 FRA: Kering, Q1-Umsatz 18:00 FRA: EssilorLuxottica, Q1-Umsatz (18.30 h Call) 18:00 ITA: Saipem, Q1-Zahlen 22:00 USA: Whirlpool, Q1-Zahlen 22:00 USA: Texas Instruments, Q1-Zahlen 22:00 USA: ResMed, Q3-Zahlen 22:00 USA: Lam Research, Q3-Zahlen 22:05 USA: IBM, Q1-Zahlen CHN: BYD, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:01 Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 4/25 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/25 (1. Veröffentlichung) 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 2/25 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 3/25 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/25 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Bauproduktion 2/25 12:00 EUR: EZB Wage Tracker (TBC) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 3/25 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: Industrieproduktion 3/25 20:00 USA: Fed Beige Book SONSTIGE TERMINE DEU: Ablauf der Frist für Einsprüche gegen das Ergebnis der Bundestagswahl + 13.00 Bündnis Sahra Wagenknecht reicht Wahleinspruch ein, mit Co-Parteichefin Amira Mohamed Ali CHN: Messe Auto Shanghai 2025, Shanghai GBR: Neue Gesprächsrunde von USA, Großbritannien, Ukraine und Europa USA: Fortsetzung der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 24. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: SGS, Q1-Umsatz 06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Nestle, Q1-Umsatz 07:00 CHE: Vontobel, Q1-Umsatz 07:00 CHE: Roche, Q1-Umsatz 07:00 CHE: STMicroelectronics, Q1-Zahlen 07:00 FRA: BNP Paribas, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Air Liquide, Q1-Umsatz 07:00 FRA: Thales, Q1-Umsatz 07:00 FIN: Nokia, Q1-Zahlen 07:00 SWE: Telia Company AB, Q1-Zahlen 07:00 SWE: Husqvarna, Q1-Zahlen 07:00 BEL: Orange, Q1-Zahlen 07:15 CHE: SNB, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Sanofi, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Dassault Systemes, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Carrefour, Q1-Umsatz 07:30 NLD: KPN, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Delivery Hero, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Vossloh, Q1-Zahlen 07:30 KOR: LG Electronics, Q1-Zahlen 07:45 ITA: Eni, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Unilever, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Asos plc, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Relx, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Willis Towers Watson, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Anglo American, Q1-Umsatz 08:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q1-Umsatz 08:00 FRA: Renault, Q1-Umsatz 08:30 FIN: UPM Kymmene, Q1-Zahlen 09:00 FRA: Kleppiere, Hauptversammlung 10:00 DEU: Schaeffler, Hauptversammlung 10:30 GBR: Relx, Hauptversammlung 11:00 BEL: UCB, Hauptversammlung 11:00 DEU: Frosta, Hauptversammlung 12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen 12:00 USA: Comcast, Q1-Zahlen 12:00 USA: Dow, Q1-Zahlen 12:30 USA: Merck & Co, Q1-Zahlen 12:30 USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen 12:30 USA: Valero Energy, Q1-Zahlen 12:30 USA: Hasbro, Q1-Zahlen 12:55 USA: Procter & Gamble, Q3-Zahlen 13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q1-Zahlen 13:00 USA: Nasdaq, Q1-Zahlen 13:00 USA: American Airlines Group, Q1-Zahlen 13:00 USA: T-Mobile US, Q1-Zahlen 14:00 FRA: Engie, Hauptversammlung 14:30 FRA: Danone, Hauptversammlung 14:30 FRA: AXA, Hauptversammlung 15:00 FRA: Kering, Hauptversammlung 15:00 USA: Pfizer, Hauptversammlung 15:00 USA: Boeing, Hauptversammlung 16:00 USA: Johnson & Johnson, Hauptversammlung 17:40 FRA: Michelin, Q1-Umsatz 17:45 FRA: Vinci, Q1-Umsatz 18:00 FRA: Accor, Q1-Umsatz 18:05 FRA: Saint-Gobain, Q1-Umsatz 22:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q1-Zahlen 22:05 USA: Verisign Inc., Q1-Zahlen 22:05 USA: Intel, Q1-Zahlen 22:05 USA: Alphabet, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 3/25 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 3/25 07:00 FIN: Erzeugerpreise 3/25 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 3/25 (endgültig) 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 4/25 09:00 ESP: Erzeugerpreise 3/25 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 4/25 10:00 POL: Arbeitslosenquote 3/25 14:30 USA: CFNA-Index 3/25 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 3/25 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:00 BEL: Geschäftsklima 4/25 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 3/25 18:30 USA: IWF und Weltbank, Frühjahrstagung, G-20-Pressekonferenz SONSTIGE TERMINE DEU: Beginn der Verbrauchermesse «Hanseschau Wismar» (bis 27.4.2025) ZAF: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besucht Südafrika, Pretoria --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 25. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Holcim, Q1-Umsatz 07:00 DEU: Nordex, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Safran, Q1-Umsatz 07:00 NLD: Signify, Q1-Zahlen 07:00 SWE: SKF, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Südzucker, Q4-Zahlen 07:30 DEU: Atoss Software, Q1-Zahlen 07:30 FIN: Stora Enso, Q1-Zahlen 07:30 SWE: Saab, Q1-Zahlen 08:00 NOR: Yara, Q1-Zahlen 08:00 AUT: Palfinger, Q1-Zahlen 08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Merck KGaA, Hauptversammlung 10:00 DEU: Bayer, Hauptversammlung 10:00 DEU: Continental, Hauptversammlung 13:00 USA: Schlumberger, Q1-Zahlen 13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q1-Zahlen 13:45 USA: AbbVie, Q1-Zahlen 14:00 NLD: Akzo Nobel, Hauptversammlung 15:00 NLD: Signify, Hauptversammlung 15:00 USA: Steel Dynamics, Hauptversammlung 15:30 USA: Stanley Black & Decker, Hauptversammlung 16:00 USA: Abbott Laboratories, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 4/25 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 3/25 08:00 DEU: Staatsquote: Verhältnis der Staatsausgaben zum Bruttoinlandsprodukt in Deutschland und der EU, 1991-2024 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 02/25 08:45 FRA: Geschäftsklima 4/25 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 4/25 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/25 (endgültig) 17:30 USA: IWF und Weltbank, Frühjahrstagung, IMFC-Pressekonferenz HINWEIS AUS: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 28. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 AUT: Strabag, Jahreszahlen 07:00 FRA: Vivendi, Q1-Umsatz und 10.00 h Hauptversammlung 07:30 FRA: Schneider Electric, Q1-Umsatz 08:00 DEU: Traton SE, Q1-Zahlen (detailliert) 10:00 DEU: Henkel, Hauptversammlung 18:00 DEU: Flatexdegiro, Q1-Zahlen 19:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Zahlen 22:00 NLD: NXP Semiconductors, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: Erzeugerpreise 3/25 09:00 CHE: SNB Finanzierungsrechnung Schweiz 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 3/25 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 4/25 SONSTIGE TERMINE LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 29. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q1-Zahlen 06:45 ESP: BBVA, Q1-Zahlen 06:55 DEU: Stratec, Jahreszahlen 07:00 AUT: Bawag Group, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Clariant, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Novartis, Q1-Zahlen (14.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Deutsche Lufthansa, Q1-Zahlen (10.00 h Pk, 11.30 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q1-Zahlen (11.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: DWS, Q1-Zahlen (9.30 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Hellofresh, Q1-Zahlen 07:00 CHE: SIG Group, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Capgemini, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Rexel, Q1-Umsatz 07:00 NOR: Norsk Hydro, Q1-Zahlen 07:00 SWE: Volvo Cars, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Symrise, Q1-Zahlen (11.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Adidas, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Nagarro, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Mutares, Geschäftsbericht 08:00 DEU: Porsche AG, Q1-Zahlen (9.00 h Pk) 08:00 DNK: Royal Unibrew, Q1-Zahlen 08:00 DNK: Carlsberg, Q1-Zahlen 08:00 FIN: Fortum, Q1-Zahlen 08:00 GBR: AstraZeneca, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Travis Perkins, Q1-Umsatz 08:00 GBR: BP, Q1-Zahlen 08:00 GBR: HSBC Holdings, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Associated British Foods, Halbjahreszahlen 08:00 SWE: Electrolux, Q1-Zahlen 09:00 DEU: Flatexdegiro, Pk zu den Q1-Zahle 10:30 DEU: Hochtief, Hauptversammlung 10:30 AUT: Verbund, Hauptversammlung 11:00 DEU: Stihl, Bilanz-Pk, Waiblingen 11:00 DEU: Bertelsmann Stiftung, Jahres-Pk, Gütersloh 12:00 ESP: Endesa, Hauptversammlung 12:00 FIN: Nokia, Hauptversammlung 12:00 USA: UPS, Q1-Zahlen 12:00 USA: Spotify, Q1-Zahlen 12:30 USA: General Motors, Q1-Zahlen 12:30 USA: Honeywell International, Q1-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q1-Zahlen 12:55 USA: Coca-Cola, Q1-Zahlen 13:00 DEU: Birkenstock, Hauptversammlung 13:00 SWE: Alfa Laval, Q1-Zahlen 13:00 USA: American Tower, Q1-Zahlen 13:00 USA: Altria Group, Q1-Zahlen 13:00 USA: Kraft Heinz, Q1-Zahlen 13:15 USA: Paypal, Q1-Zahlen 13:30 CHE: VAT, Hauptversammlung 14:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Analystenkonferenz 15:00 USA: Citigroup Inc, Hauptversammlung 15:00 USA: American Express, Hauptversammlung 16:00 USA: Wells Fargo, Hauptversammlung 18:00 NLD: ASM International, Q1-Zahlen 18:30 FRA: Valeo, Q1-Umsatz 19:00 USA: IBM, Hauptversammlung 20:00 USA: Meta, Hauptversammlung 22:00 CHE: Logitech, Jahreszahlen 22:00 USA: Booking, Q1-Zahlen 22:00 USA: Visa, Q2-Zahlen 22:00 USA: Snap, Q1-Zahlen 22:00 USA: First Solar, Q1-Zahlen 22:00 USA: Edison International, Q1-Zahlen 22:05 USA: Mondelez, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: A1 Group (Telekom Austria), Q1-Zahlen DEU: Funkwerk AG, Geschäftsbericht 2024 USA: Paccar, Q1-Zahlen USA: Universal Music Group, Q1-Zahlen USA: Corning, Q1-Zahlen USA: Jetblue Airways, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: Handelsbilanz 3/25 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 3/25 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 5/25 09:00 ESP: BIP Q1/25 (vorab) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig) 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 4/25 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 4/25 10:00 ITA: Economic-Sentiment 4/25 10:00 EUR: Geldmenge M3 3/25 11:00 BEL: BIP Q1/25 (vorab) 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 4/25 (endgültig) 11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 4/25 11:00 EUR: Industrievertrauen4/25 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 3/25 (vorab) 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 2/25 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 4/25 HINWEIS JPN: Feiergag, Börse geschlossen -------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 30. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 02:00 KOR: Samsung Electronics, Q1-Zahlen 06:30 FRA: Airbus Group, Q1-Zahlen 06:30 FRA: Societe Generale, Q1-Zahlen 06:30 CHE: Schindler, Q1-Zahlen 06:45 CHE: UBS, Q1-Zahlen 07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q1-Umsatz 07:00 ESP: Banco Santander, Q1-Zahlen 06:55 DEU: Kion, Q1-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Fuchs, Q1-Zahlen (10.00 h Pk, 12.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Wacker Chemie, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Nemetschek, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Siltronic, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q1-Zahlen (9.15 h Pk, 8.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Adtran Networks, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Alzchem, Q1-Zahlen 07:00 DEU: DHL Group, Q1-Zahlen (8.30 h Online-Pk) 07:00 LUX: ArcelorMittal, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Nexans, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Credit Agricole, Q1-Zahlen 07:00 AUT: OMV, Q1-Zahlen 07:00 NOR: Equinor, Q1-Zahlen 07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q1-Zahlen 07:15 AUT: AMS Osram AG, Q1-Zahlen (9.45 Telefonkonferenz) 07:30 AUT: Erste Group Bank, Q1-Zahlen 07:30 AUT: Andritz, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Fielmann, Q1-Zahlen (10.00 h Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Intershop, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Aixtron, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Compugroup Medical, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Volkswagen, Q1-Zahlen (detailliert) (9.00 h Analysten- und Pressekonferenz) 07:30 DEU: Deutz, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Drägerwerk, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Befesa, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Remy Cointreau, Q4-Umsatz 07:30 NLD: Adyen, Q1-Umsatz 08:00 DEU: LPKF, Q1-Zahlen 08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q1-Zahlen 08:00 CHE: Glencore, Q1-Produktionsbericht 08:00 ESP: Repsol, Q1-Zahlen 08:00 FRA: Totalenergies, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Barclays, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Smith & Nephew, Q1-Umsatz 08:00 GBR: GlaxoSmithKline, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Aston Martin, Q1-Zahlen 08:00 NLD: Stellantis, Q1-Umsatz und Absatzzahlen 09:00 DEU: Sandoz, Q1-Umsatz 08:15 ESP: Iberdrola, Q1-Zahlen 08:15 FRA: Air France-KLM, Q1-Zahlen 09:30 FRA: Hermes, Hauptversammlung 10:00 DEU: Knorr Bremse, Hauptversammlung 10:00 DEU: Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank), Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Munich Re, Hauptversammlung, München 10:00 DEU: Gea Group, Hauptversammlung 10:00 DEU: RWE, Hauptversammlung 10:00 DEU: Sto, Jahreszahlen 10:00 ITA: Prada, Hauptversammlung 10:30 FRA: EssilorLuxottica, Hauptversammlung 10:30 FRA: BNP Paribas, Hauptversammlung 10:30 DEU: Hapag-Lloyd Hauptversammlung, Hamburg 11:00 DEU: Atoss Software, Hauptversammlung 11:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Hauptversammlung 12:30 GBR: Unilever, Hauptversammlung 12:30 USA: International Paper, Q1-Zahlen 12:30 USA: Caterpillar, Q1-Zahlen 13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q1-Zahlen 14:00 USA: Moderna, Hauptversammlung 14:30 FRA: Sanofi, Hauptversammlung 14:30 USA: Coca-Cola, Hauptversammlung 15:00 FRA: Renault, Hauptversammlung 15:00 LUX: RTL, Hauptversammlung 15:00 NLD: Adyen, Hauptversammlung 22:00 USA: Align Technology, Q1-Zahlen 22:00 USA: Microsoft, Q3-Zahlen 22:00 USA: Meta, Q1-Zahlen 22:00 USA: Qualcomm, Q1-Zahlen 22:05 USA: Ebay, Q1-Zahlen 22:15 USA: Allstate, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: Prada, Q1-Umsatz USA: Meta-Entwicklerkonferenz F8, San Jose TERMINE KONJUNKTUR DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 3/25 01:50 JPN: Industrieproduktion 3/25 (vorläufig) 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25 07:00 CHN: Wohnungsbaubeginne 3/25 07:00 CHN: CI-Index: Frühindikatoren 2/25 (endgültig) 07:30 FRA: BIP Q1/25 (vorab) 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 3/25 08:45 FRA: Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig) 09:00 CZS: BIP Q1/25 (vorab) 09:00 AUT: BIP Q1/25 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 4/25 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 4/25 10:00 CHE: UBS-CFA Index 4/25 10:00 POL: Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 4/25 10:00 DEU: BIP Q1/25 (vorab) 10:00 ITA: BIP Q1/25 (vorab) 10:30 PRT: BIP Q1/25 (vorab) 11:00 EUR: BIP Q1/25 (vorab) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig) 12:00 IRL: Arbeitslosenquote 4/25 12:00 IRL: Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig) 12:00 PRT: Einzelhandelsumsatz 3/25 14:00 DEU: Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig) 14:15 USA: ADP Beschäftigung 4/25 14:30 USA: BIP Q1/25 (vorab) 14:30 USA: Privater Konsum Q1/25 (vorab) 15:45 USA: MNI Chicago PMI 4/25 16:00 USA: Private Einkommen und Ausgaben 3/25 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 3/25 --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 1. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q1-Zahlen 08:00 IRL: Kerry Group, Q1-Umsatz 08:00 GBR: LSE, Q1-Zahlen 12:00 GBR: Linde, Q1-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz) 12:30 USA: Moderna, Q1-Zahlen 12:45 USA: Eli Lilly, Q1-Zahlen 13:00 USA: McDonald's, Q1-Zahlen 13:00 USA: Biogen, Inc., Q1-Zahlen 13:00 USA: American International Group, Q1-Zahlen 13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q1-Zahlen 13:30 USA: Southern Company, Q1-Zahlen 14:00 USA: Mastercard, Q1-Zahlen 22:00 USA: Amgen, Q1-Zahlen 22:05 USA: Stryker, Q1-Zahlen 22:15 USA: Juniper Networks, Q1-Zahlen 22:30 USA: Apple, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Baxter International, Q1-Zahlen USA: KKR & Co, Q1-Zahlen USA: Air Products and Chemicals, Q1-Zahlen USA: Pkw-Absatz 4/25 TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ, Zinsentscheid 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25 (endgültig) 08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 3/25 08:30 CHE: BFS: Dienstleistungsumsätze 3/25 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 3/25 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 4/25 HINWEIS DEU / AUS / CHE / DNK / NOR / ITA / SWE / FIN / BEL / ESP / FRA / LUX / NLD / PRT / RUS / HKG / KOR / SGP: Feiertag, Börsen geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 2. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: BASF, Q1-Zahlen (8.00 h Analysten- und Pressekonferenz, 10.00 Hauptversammlung) 07:00 NLD: ING Groep, Q1-Zahlen 07:30 DNK: Danske Bank, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Standard Chartered, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Shell, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Pearson Group, Q1-Zahlen 08:00 SCO: Natwest, Q1-Zahlen 10:00 DEU: DHL, Hauptversammlung 11:00 GBR: HSBC Holdings, Hauptversammlung 12:30 USA: Cigna, Q1-Zahlen 12:45 USA: Chevron Corporation, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 3/25 06:30 NLD: Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig) 08:30 CHE: BFS: Wohnimmobilienpreisindex Q1/25 09:00 AUT: Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig) 09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25 09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25 09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 GRC: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 3/25 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 3/25 12:00 PRT: Industrieproduktion 3/25 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 4/25 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 3/25 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 3/25 (endgültig) HINWEIS RUS/CHN: Feiertag, Börsen geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 5. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 LUX: Stabilus, Q2-Zahlen 12:00 DEU: Biontech, Q1-Zahlen 13:30 USA: Cummins, Q1-Zahlen 14:30 USA: Eli Lilly, Hauptversammlung 17:00 USA: Uber Technologies, Hauptversammlung 22:00 USA: Ford Motor Co, Q1-Zahlen 22:05 USA: Mattel, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 4/25 09:00 CHE: KOF Beschäftigungsindikator Q2/25 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 5/25 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 4/25 (endgültig) --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 6. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Rational, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Zalando, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Teamviewer AG, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Evotec, Q1-Zahlen 07:00 DEU: FMC, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Norma Group, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Covestro, Q1-Zahlen 07:00 AUT: Raiffeisen International, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Geberit, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Axa, Q1-Zahlen 07:00 NLD: Redcare Pharmacy, Q1-Zahlen 07:00 NLD: Philips, Q1-Zahlen 07:00 NLD: PostNL, Q1-Zahlen 07:00 NOR: Telenor, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Hugo Boss, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Scout24, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Continental, Q1-Zahlen 07:40 DEU: Elmos Semiconductor, Q1-Zahlen 08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q1-Zahlen 08:00 DNK: Vestas, Q1-Zahlen 09:00 DEU: KSB, Q1-Zahlen 09:30 CHE: Alcon, Hauptversammlung 10:00 DEU: Nordex, Hauptversammlung 10:00 DEU: Lufthansa, Hauptversammlung 10:30 CHE: DSM-Firmenich, Hauptversammlung 12:30 LUX: ArcelorMittal, Hauptversammlung 12:45 ITA: Ferrari, Q1-Zahlen 13:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q1-Zahlen 13:00 USA: Marriott International, Q1-Zahlen 15:00 FRA: Air Liquide, Hauptversammlung 16:00 USA: General Electric, Hauptversammlung 16:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q1-Zahlen 18:00 USA: Intel, Hauptversammlung 22:05 USA: AMD, Q1-Zahlen 22:30 USA: Coty, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Amadeus Fire, Q1-Zahlen ITA: Ferrari, Q1-Zahlen LUX: ArcelorMittal, Hauptversammlung USA: Electronic Arts, Inc, Q1-Zahlen USA: The Mosaic, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 4/25 07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 4/25 08:45 FRA: Industrieproduktion 3/25 09:00 CZS: Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig) 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 4/25 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 4/25 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 4/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 4/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Diesnte 4/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 3/25 14:30 USA: Handelsbilanz 3/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Intersolar, München 11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Industrieverband Agrar, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Jahrespressekonferenz von Fairtrade Deutschland, Köln 16:00 DEU: Eröffnung Deutscher Schifffahrtstag, Hamburg DEU: Creditreform-Studie: Unternehmensinsolvenzen in Europa 2024, Neuss ---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi